ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ ਤੇ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2022 (Punjab assembly election 2022) ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ ਬਗੈਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ (First time BJP will be without Akali Dal) ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਲਈ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਪੂਰ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ (Challenging time for Ashwani Sharma)।

ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ Ashwani Sharma

ਰਾਜਸੀ ਸਫਰ:

ਸ਼ਰਮਾ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਇਕਾਈ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2012 ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਮਨ ਭੱਲਾ ਨੂੰ 17,856 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਮਿਤ ਵਿਜ ਤੋਂ 11,170 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ।

ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ:

ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਾਂਭੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਰੀ ਰੱਖੀ।

ਅਹੁਦੇ:

ਸ਼ਰਮਾ, ਆਰਐਸਐਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ। ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2010 ਵਿੱਚ ਰਜਿੰਦਰ ਭੰਡਾਰੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 2013 ਵਿੱਚ ਕਮਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣਾ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਲਈ ਸੀ।

ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਣਕਾਰੀ:

ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਜਨਮ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਪੰਡਿਤ ਉਮਾ ਦੱਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਸਮ੍ਰਿਤਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਘਰੇ 23 ਜਨਵਰੀ 1965 ਨੂੰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੁਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਗਰੈਜੁਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪੂਨਮ ਸ਼ਰਮਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਬਣੇ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਵਪਾਰੀ ਹਨ। ਉਹ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਵੀ ਹਨ।

ਫਰਵਰੀ 2012 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ।

ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ।

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੁਲਾਰੇ ਰਹੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ/ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ/ਸਰਪ੍ਰਸਤ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਸਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ।

