ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ:ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ੍ਹ ਯਾਨੀ ਕਿ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵਤ ਮਾਨ ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਗੇ (bhagwant maan will swear in at khatkar kalan), ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਅਤੇ ਦੁਪੱਟਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ (basanti craze)। ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਲੀ ਪੱਗ ਦਾ ਕਰੇਜ਼ ਵਧੀਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਪੀਲੀ ਤੇ ਬਸੰਤੀ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ (basanti turbans out of stock)।

ਬਸੰਤੀ ਪੱਗ ਤੇ ਚੁੰਨੀ ਦਾ ਵਧਿਆ ਕਰੇਜ਼

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ (bhagwant maan call punjabis to involve in swearing in ceremony), ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸਰੀ ਤੇ ਪੀਲੀ ਪੱਗ ਦਾ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੀਤ ਰੰਗ ਦੇ ਬਸੰਤੀ ਚੋਲਾ ਦਾ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਪੱਗੜੀ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਉਹ ਵੀ ਪੀਲੀ ਪੱਗ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੀਲੀ ਪੱਗ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉਸ ਕੋਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਆਏ ਗਾਹਕ ਇੰਦਰਬੀਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪੀਲੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਹਿਨਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਪੀਲੀ ਪੱਗ ਬੰਨਣ ਲਈ ਬਸੰਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ।ਗੌਰਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਸੰਤੀ ਪਗੜੀ ਲੈਣ ਲਈ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਵੀ 15 ਤੋਂ 20 ਦਸਤਾਰਾਂ (aap supporter bought 20 turbans), ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸੋਹ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ , ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਸਰੀ ਪੱਗ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹ ਇਹ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਣਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਥੇ ਜਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਮਹਿਲਾ ਸਪੀਕਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚੇਗੀ ਆਪ !