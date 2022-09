ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਅਮਨਦੀਪ ਕ੍ਰਿਕਟ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿਖੇ ਅਮਨਦੀਪ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਹਾਸਪਿਟਲਜ਼ ਨੇ ਅਬਲੂ ਰਾਜੇਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। । ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਅਬਲੂ ਰਾਜੇਸ਼ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਝੰਡਾ ਫੜਕੇ ਪ੍ਰੋਸਥੈਟਿਕ ਲੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੂਰੀ ਕਵਰ ਕਰ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ (world record in cycling with prosthetic legs) ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁੱਕ ਆਫ਼ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ (International Book of Records) ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਬਲੂ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਲੱਤਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਅਮਨਦੀਪ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੀਲ ਫੁੱਟ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਅੰਗ ਲਗਾਏ ਸਨ।



ਡਾ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਬਲੂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਬਣਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਬਲੂ ਰਾਜੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਉੱਚ-ਸੁੱਚੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੈਲਾਉਣਗੇ।