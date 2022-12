ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਬੈਂਕ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਨ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ (Your credit score before giving a bank loan) 'ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪਤਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੰਗਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ, ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਿਊਰੋ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਉੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਭ (high credit score will provide all the benefits) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

ਵਿਆਜ ਰਿਆਇਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼: ਬੈਂਕ ਚੰਗੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ (Bank good credit score) ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 50 ਆਧਾਰ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਵਿਆਜ ਰਿਆਇਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਰਿਆਇਤ ਅੱਧੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਬੋਝ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸਕੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੋਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ, ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ, ਪੈਨ, ਮੋਬਾਈਲ, ਈ-ਮੇਲ, ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਹੀ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਦੋ ਵਾਰ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀਆਂ ਹਨ।

ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ: ਅਜਿਹੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀਆਂ (Can lower credit score) ਹਨ। ਇੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਲੋਨ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ, ਸਮੇਂ 'ਤੇ EMIs ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 'ਡਿਫਾਲਟ' ਦਰਸਾਉਣਾ, EMI ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ, ਪਤੇ ਅਤੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਅੰਤਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਿਊਰੋ ਇੱਕ ਸਕੋਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

CIBIL ਸਕੋਰ: ਬੈਂਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇ CIBIL ਸਕੋਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਿਊਰੋ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਿਊਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰੇਗਾ ਜੇਕਰ ਗਲਤੀਆਂ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਸਬੂਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

EMI, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 30-45 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਜਾਂਚ: ਸਾਰੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ (Check credit report ) ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਕੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਿਯਮਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਰਵੇ ਸਹੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਗੇ।

ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਲੋਨ ਲੈਣ ਲਈ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਆਖਿਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਤਣਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗੀ।