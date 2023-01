ਹੈਦਰਾਬਾਦ: 2023 ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ (Set New Year financial goals and crack them) ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ? ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ (Future plans) ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਨਿਰਵਿਘਨ ਵਿੱਤੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਅੱਠ ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰੋ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਅਚਾਨਕ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣਾ (Start raising an emergency fund) ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ. ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ. ਤੁਹਾਡਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫੰਡ ਬਚਤ ਖਾਤੇ, ਤਰਲ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਦ ਹੀ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੌਲਤ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਟਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5-10 ਫੀਸਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਟੈਕਸ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਲਈ ਢੁਕਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹੜੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਬਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣਾਓ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਚੜ੍ਹਦੇ ਸਾਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਧੁੰਦ ਦਾ ਕਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ, ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਾਰ ਪੰਜ ਦਿਨ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਮੌਸਮ

ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਡਰ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਫੋਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਕੁਇਟੀ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਚਿੰਤਾ 'ਤੇ ਵੇਚਦੇ ਹਨ. ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਲਈ, ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਯੋਗ ਟੀਚੇ ਬਣਾਓ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰੋ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ। ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ (Good for investment goals of less than 5 years) ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਲਈ ਚੰਗੇ ਹਨ। ਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡ ਕੇਵਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਢੁਕਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ।

ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਕੁਇਟੀ, ਕਰਜ਼ਾ, ਸੋਨਾ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਆਪਣੀ ਜੋਖਮ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿੱਤੀ (Set New Year financial goals and crack them) ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਟਰਮ ਪਾਲਿਸੀ ਲਓ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਲਓ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ 5 ਲੱਖ, ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਲੋਟਰ ਪਾਲਿਸੀ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈਣ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਘੱਟ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।