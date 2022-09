ਮੁੰਬਈ: ਮਹਿੰਦਰਾ ਐਂਡ ਮਹਿੰਦਰਾ ਫਾਈਨੇਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (rbi statements on Mahindra finance service) (ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਫ.ਐੱਸ.ਏ.ਐਲ.) ਨੂੰ ਤੀਸਰੇ ਪੱਖ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਜੇਰੀਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂ ਧਨ ਵਾਪਸੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (Reserve Bank of India) ਬ੍ਰਿਹਸਪਤੀਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਲਾਗੂ (This order comes into force with immediate effect) ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰੀਬਾਗ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਦਰਅਸਲ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਕਥਿੱਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕੁਚਲ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮ.ਐਮ.ਐਲ.ਐਫ.ਐਸ.ਐਲ. , 'ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਅੱਜ ਮਹਿੰਦਰਾ ਐਂਡ ਮਹਿੰਦਰਾ ਫਾਈਨੇਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਮੁੰਬਈ ਨੂੰ ਕੋ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ (Outsourcing arrangements) ਦੇ ਜ਼ੇਰੀਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਜ ਊਰਜਾ ਐਨਬੀਐਫਸੀ (ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀ) ਦੀ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ (Outsourcing arrangements) ਵਿੱਚ ਵੇਖੀ ਗਈ ਪਰਯਵੇਕਸ਼ੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਹਿੰਦਰਾ ਫਾਈਨੇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ‘ਟੀਮ ਲੀਜ਼’ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੋਸ਼ਨ ਦੀ ਸੀ. ਮਹਿੰਦਰਾ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੀਸ਼ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਉੱਤੇ ਸ਼ੋਕ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਹੋ ਗਿਆ ਫਾਇਨਲ, ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਲੜਨਗੇ ਚੋਣ