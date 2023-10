ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵੈਂਚਰ ਕੈਪੀਟਲ ਪੀਕ XV ਦੇ ਰੈਪਿਡ ਸਕੇਲ-ਅੱਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰਜ ਨੇ 13 ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ-ਪੜਾਅ ਦੇ (Launch of Cohort 9 of Startups) ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਦੇ ਕੋਹੋਰਟ 9 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਹੋਰਟ 9 ਆਪਣੀ ਯੂਐਸ-ਅਧਾਰਤ ਮੂਲ ਫਰਮ ਸੇਕੋਈਆ ਕੈਪੀਟਲ ਤੋਂ ਸਪਿਨਆਫ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਕੋਈਆ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਸਟਾਰਟਅੱਪ (The first startup for Asia) ਹੈ। ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ 16-ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।