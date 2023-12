ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਕੰਪਨੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ (The market cap of the company) ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪ 16.64 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ। ਅਰਬਪਤੀ ਹਰੀ ਊਰਜਾ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਸੱਟਾ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਵੱਡੇ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।