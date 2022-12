ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ (Home loan interest rates ) ਹਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮ ਲੋਨ ਹੋਰ ਬੋਝ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਬੈਂਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਿਆਦ ਜਾਂ EMI ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇਸ ਬੋਝ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ: ਰੈਪੋ ਰੇਟ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ (The central bank lends to commercial banks) ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ 35 ਆਧਾਰ ਅੰਕ ਵਧ ਕੇ 6.25 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋਮ ਲੋਨ ਮੁੜ 8.75 ਤੋਂ 9 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਬੋਝ ਲੱਖਾਂ ਤੱਕ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਰਜ਼ਾ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੋਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 6.75%-7% ਦੀ ਘੱਟ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ। 8.5-9 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਆਜ ਦਰ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ, ਇਕ ਵਾਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

EMI ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ: ਜੇਕਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਨਵੀਨਤਮ ਸਥਿਤੀ (Check the latest status of the loan) ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਲਾਗੂ ਵਿਆਜ ਦਰ ਕੀ ਹੈ? ਮਿਆਦ ਕਿੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ? ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ EMI ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਬਰਾਬਰ ਮਾਸਿਕ ਕਿਸ਼ਤ (Increase interest rate monthly installments) (EMI) ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਮ ਲੋਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ 22,367 ਰੁਪਏ ਦੀ EMI ਦੇ ਨਾਲ 20 ਸਾਲਾਂ ਲਈ 6.75% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਵਿਆਜ ਦਰ 8.75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਰਜਕਾਲ 30 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ EMI 23,610 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਬਿਨਾਂ EMI ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ 26,520 ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਹੋਮ ਲੋਨ ਬਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ (Survey the home loan market) ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਅੱਧਾ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 0.75 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਬੋਝ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਕਰੇਗਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਕ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵਾਧੂ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਓ।

ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਛੁਟਕਾਰਾ: ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਸਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਓ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਲੋਨ EMI ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੇਟ ਫੀਸ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਹੋਵੇਗੀ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਕਮ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਕਿਸ਼ਤ ਵਧਾ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੋਮ ਲੋਨ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ। ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਉੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। EMI ਨੂੰ ਉਨਾ ਹੀ ਵਧਾਉਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।