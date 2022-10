ਨਿਊਯਾਰਕ: ਲੰਬੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੇ ਟਵਿਟਰ ਦੇ ਹੈੱਡ ਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਕਦਮ (Elon Musk visits Twitter headquarters) ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 44 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਇਹ ਡੀਲ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਸਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟਵਿਟਰ ਬਾਇਓ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ 'ਚ 'ਟਵਿਟਰ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ' ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਟਰ ਨੂੰ 'ਚੀਫ ਟਵੀਟ' ਲਿਖਿਆ।

ਟਵੀਟ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਦਫਤਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੁਆਰਾ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਟਵਿਟਰ ਹੈੱਡ ਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੰਕ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਸਿੰਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕੈਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ 'Entering Twitter HQ – let that sink in!'.

ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਕਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੀਟਿੰਗ: ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਟਵਿਟਰ ਦਫਤਰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੇ ਇਸ ਸੌਦੇ ਵਿਚ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੇਲ ਭੇਜ ਕੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਸਕ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਹਫਤੇ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸੁਣ ਸਕਣਗੇ। ਡੇਲਾਵੇਅਰ ਚੈਂਸਰੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਕੈਥਲੀਨ ਮੈਕਕਾਰਮਿਕ ਨੇ ਮਸਕ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, ਅਕਤੂਬਰ 28 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੌਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।



