ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਟੁੱਟ ਨਿਯਮਤਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ (Payment of premium) ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ, ਜਦੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼? ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਸਿਰਫ ਪਾਲਿਸੀ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ (Financial loss to the policy holder) ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਆਓ ਪਤਾ ਕਰੀਏ.

ਟਰੱਸਟ ਫੈਕਟਰ: ਬੀਮੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਸੀਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟਰੱਸਟ ਫੈਕਟਰ ਸਿਰਫ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਪਾਲਿਸੀ ਧਾਰਕ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਭਰਨ ਵੇਲੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਜਾਣੇ-ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ, ਘਟੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ। ਆਮ ਗਲਤੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ-ਜੋੜ, ਉਮਰ ਦੀ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ, ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਦੀਆਂ (Smoking habits) ਆਦਤਾਂ, ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਾ ਕਰਨਾ।

ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਵੇਰਵੇ (Accurate details about medical history) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦੱਸੋ।

30 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਨਵੀਨੀਕਰਣ: ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਦੇਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਮਿਆਦ (Policy Term) ਪੁੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਅਨਕਵਰਡ ਅੰਤਰਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਚਾਨਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ: ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਦੁਰਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਚੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਬੀਮਾਯੁਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਿਦਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇ। ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ 2-4 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਉਡੀਕ ਸਮਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਲਈ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਜਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਲਿਸੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਚਲੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਦੋ ਵਾਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੀਮਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਖਰਕਾਰ, ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।

ਪਾਲਿਸੀਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ: ਮੈਡੀਕਲ ਕਲੇਮ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਸੀਧਾਰਕਾਂ ਦੀ (Failure of policyholders) ਅਸਫਲਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਤੁਰੰਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ 24 ਤੋਂ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪਾਲਿਸੀਧਾਰਕ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।