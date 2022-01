ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਆਮਦਨ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿ ਚੰਗਾ ਰਿਟਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਨੇ ਵਿਚ ਚੰਗੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਉੱਚ ਰਿਟਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੀਚਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਆਮਦਨ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਇਹ ਜੋਖਮ ਭਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੈ? ਅਜਿਹੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਮਾਹਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਅਰੁਣ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ‘ਮੈਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਟਰਨ 14 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ? ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ’?

ਤੁੰਮਾ ਬਲਰਾਜ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, "ਉੱਚ ਰਿਟਰਨ ਸਿਰਫ ਜੋਖਮ ਭਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੈ (Higher returns are possible only with risky investments) । ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਜੋਖਮ ਝੱਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਕੁਇਟੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ, ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ 14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 7 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। -10 ਸਾਲ। ਇਹ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ.. ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 12-15 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਕੁਇਟੀ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ।"

ਸਵਪਨਾ ਸਲਾਹ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, "ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸੇਵਿੰਗ ਅਕਾਉਂਟ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਕੀ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਕਮ ਲੈਣਾ?"।

ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸੇਵਿੰਗ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ (Investing in the Senior Citizen Savings Scheme) ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ 7.4 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਰਿਟਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ ਸੈਕਸ਼ਨ 80C ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀਯੋਗ ਹੈ। ਕਮਾਏ ਗਏ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਸਲੈਬਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਟੈਕਸਯੋਗ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ,"ਮੈਂ 43 ਸਾਲ ਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟਰਮ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਕੀ ਇਹ ਇੱਕੋ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ?"

ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦੇ ਲਗਭਗ 10-12 ਗੁਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੀਮਾ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੀਮੇ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਚੰਗੇ ਕਲੇਮ ਭੁਗਤਾਨ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਬੀਮਾ ਇਕੱਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੀਮਾ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਦੋ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਲੈਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਵੈਂਕਟ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ‘ਹੁਣ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ 'ਗੋਲਡ' ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੋਨੇ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ! ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ? (Is digital gold a good investment option?)ਕੀ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਹੈ?’

ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਡਿਜੀਟਲ ਗੋਲਡ (Digital 'gold) ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਕਰਸ਼ਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 100 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਾਭ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਮਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁੰਮਾ ਬਲਰਾਜ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਗੋਲਡ ਈਟੀਐਫ ਜਾਂ ਗੋਲਡ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।