ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਨਵੇਂ ਸਾਲ 2022 ਦਾ ਸਵਾਗਤ (Welcome) ਕਰਨ ਅਤੇ 2021 ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 2021 ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਲ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਲ ਕੁਝ ਮਿੱਠੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੌੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਝ ਮਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਦੇ ਕੇ ਬੀਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਕਦੇ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਦੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹਾਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ 2021 ਤੱਕ ਛਾਤੀ ਚੌੜੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਸਾਲ 2021 ਦੇ 21 ਕਾਰਨ (These are the 21 big events of the year 21) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਾਲ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ।

1.UNSC ਦਾ ਗੈਰ-ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਭਾਰਤ

UNSC ਦਾ ਗੈਰ-ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਭਾਰਤ

1 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ, ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (UNSC) ਦੇ ਗੈਰ-ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ 8ਵੀਂ ਵਾਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲ ਯਾਨੀ 31 ਦਸੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

2. ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿੱਤੀ

ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੰਗਾਰੂਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਹਰਾਇਆ

ਨੌਜਵਾਨ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਜੀ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ (Indian cricket team) ਨੇ ਕੰਗਾਰੂਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਹਰਾ ਕੇ ਚਾਰ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ 2-1 ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ (Indian cricket team) ਨੇ ਕੰਗਾਰੂਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਧੂੜ ਚਟਾਇਆ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ (Indian cricket team) ਨੇ 2018-19 ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਟੀਮ ਬਣ ਗਈ ਸੀ।

3. ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹਿੰਸਾ

26 ਜਨਵਰੀ 2021 ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਤਸਵੀਰਾਂ

26 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (Agricultural laws) ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਝੜਪ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਤੱਕ।

4. ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ, ਆਕਸੀਜਨ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰ

ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਦਰਦਨਾਕ ਯਾਦਾਂ

ਸਾਲ 2020 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੋਰੋਨਾ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਆਕਸੀਜਨ ਸੰਕਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ।

5. ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ

ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 3 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਖੇ ਹਨ

ਸਾਲ 2021 ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਏਗਾ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਖੇ ਹਨ। 2017 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਤ੍ਰਿਵੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੌੜੀ ਗੜ੍ਹਵਾਲ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ ਨੂੰ 10 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਜ਼ 116 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ 4 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2022 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ।

6. ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ, ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਦੀਦੀ ਦੀ ਹੈਟ੍ਰਿਕ

ਸੰਗੀਤਕ ਪੈਮਾਨੇ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਨੋਟ। ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲ, ਅਸਾਮ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ

2021 ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਅਸਾਮ, ਕੇਰਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਡੀਐਮਕੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ, ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕਮਲ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ, ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੀ ਵਿਜਯਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀ। ਪਰ ਮੇਲਾ ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ 3 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ 77 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਪਰ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਰੱਥ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੀ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਖੁਦ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਈ ਪਰ ਦੀਦੀ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦੀ ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਬਣਾਈ।

7. ਮੋਦੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਹਨ

ਮੋਦੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਲਾ ਮੰਤਰੀ ਹਨ

ਸਾਲ 2021 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਕੁੱਲ 78 ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 7 ਮਹਿਲਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਭੇਦ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਗਈ।

ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ 'ਚ ਹੁਣ 11 ਮਹਿਲਾ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 14.3 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ 11 ਮਹਿਲਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ, ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਲੇਖੀ, ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ, ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਲੇਖੀ, ਸਾਧਵੀ ਨਿਰੰਜਨ ਜੋਤੀ, ਸ਼ੋਭਾ ਕਰੰਦਜਲੇ, ਦਰਸ਼ਨਾ ਜਰਦੋਸ਼, ਅੰਨਪੂਰਣਾ ਦੇਵੀ, ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਭੌਮਿਕ, ਡਾ: ਭਾਰਤੀ ਪਵਾਰ, ਅਨੁਪ੍ਰਿਆ ਪਟੇਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

8. ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦਾ ਸਾਲ

2021 ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ

ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਤੂਫਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ। ਇਸ ਸਾਲ ਟੌਕੇਟ, ਯਾਸ ਅਤੇ ਗੁਲਾਬ ਵਰਗੇ ਤੂਫਾਨਾਂ ਨੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਨਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕੇਰਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਬਿਹਾਰ ਤੱਕ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਕਹਿਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ, ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਰਗੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਟੁੱਟਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

9. ਪੇਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਕੇਸ

ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਕੇਸ ਦੀ ਪਰਛਾਵੇਂ

ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਕੰਪਨੀ NSO ਦੇ ਪੈਗਾਸਸ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਹੈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਖਲਬਲੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਸੂਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।2021 ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਜਾਸੂਸੀ ਸਕੈਂਡਲ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

10. ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਖੇਲ ਰਤਨ ਅਵਾਰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣਾ

ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਖੇਲ ਰਤਨ ਮੇਜਰ ਧਿਆਨ ਚੰਦ ਖੇਲ ਰਤਨ ਹੈ

ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ, ਹਰ ਸਾਲ ਸਰਵੋਤਮ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਖੇਲ ਰਤਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਮੇਜਰ ਧਿਆਨ ਚੰਦ ਖੇਲ ਰਤਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਭਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ 12 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਰਤਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 35 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਜੁਨ ਐਵਾਰਡ ਅਤੇ 10 ਕੋਚਾਂ ਨੂੰ ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਐਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

11. ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀ ਚਮਕ ਰਹੇ ਹਨ

ਅਸੀਂ 2021 ਦੀਆਂ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਰਵੋਤਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਨ, ਦੋ ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ 4 ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਜੈਵਲਿਨ ਥਰੋਅ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਦਹੀਆ ਅਤੇ ਵੇਟਲਿਫਟਰ ਮੀਰਾਬਾਈ ਚਾਨੂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਅਤੇ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ ਲਵਲੀਨਾ ਬੋਰਗੋਹੇਨ, ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਖਿਡਾਰਨ ਪੀਵੀ ਸਿੰਧੂ, ਪਹਿਲਵਾਨ ਬਜਰੰਗ ਪੂਨੀਆ ਨੇ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪੁਰਸ਼ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੇ 41 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਿਲਾ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਤਮਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੀ ਪਰ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਇਲ ਕਰ ਲਿਆ।

12. ਸੈਂਸੈਕਸ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਿਆ

2021 ਵਿੱਚ, ਸੈਂਸੈਕਸ ਪਹਿਲਾਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ

ਸਾਲ 2021 ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਲਈ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੈਂਸੈਕਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਫਿਰ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਸੀ। 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 50,000 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਵਾਲਾ ਸੈਂਸੈਕਸ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ।

13. ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਹਿੰਸਾ

ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਕਾਂਡ

ਐਤਵਾਰ, 3 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਵਿੱਚ ਭੜਕੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ 8 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 4 ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 3 ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰ ਸਨ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੈ।

14. ਟੀ-20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹਾਰਿਆ

ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 'ਚ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹਾਰੀ ਹੈ

24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਟੀ-20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਲੀਗ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੂੰ 10 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ 50 ਓਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਹੈ।

15. ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ

ਟਾਟਾ ਦੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ

ਘਾਟੇ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ 2021 'ਚ ਨਵਾਂ ਮਾਲਕ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ ਹੁਣ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ 68 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਹੈ। ਟਾਟਾ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਟਾਟਾ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਸਾਲ 1932 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਡੀਲ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, 'ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ, ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ'।

16. ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਅਤੇ ਆਰੀਅਨ ਖਾਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ

ਆਰੀਅਨ ਖਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਟੋਰੀਆਂ ਸਨ

ਪੋਰਨ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦੇ ਬੇਟੇ ਆਰੀਅਨ ਖਾਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2021 'ਚ ਕਾਫੀ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਪਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਸਾਲ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸਾਲ 2020 'ਚ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ NCB ਨੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ 'ਚ ਡਰੱਗਜ਼ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਸੇਕ ਦੀਪਿਕਾ ਪਾਦੁਕੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਭਾਰਤੀ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ।

17. ਸਿਤਾਰੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ

2021 ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਿਤਾਰੇ

ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਿਤਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਾਲ ਫਿਲਮ ਜਾਂ ਟੀਵੀ ਜਗਤ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਿਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 98 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਿਆ। ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਫੇਮ ਸਿਧਾਰਥ ਸ਼ੁਕਲਾ (40) ਕੰਨੜ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਪਾਵਰ ਸਟਾਰ ਪੁਨੀਤ ਰਾਜਕੁਮਾਰ (46) ਦੀ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਫੈਨ ਫਾਲੋਇੰਗ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਰੇਖਾ ਸੀਕਰੀ (76), ਅਨੁਪਮ ਸ਼ਿਆਮ (64), ਰਾਜ ਕੌਸ਼ਲ (49), ਅਮਿਤ ਮਿਸਤਰੀ (47), ਰਾਜੀਵ ਕਪੂਰ (60) ਅਤੇ ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਨਾਇਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਅ 'ਤਾਰਕ ਮਹਿਤਾ' ਵਿੱਚ ਨਟੂ ਕਾਕਾ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਕੇ ਊਲਤਾ ਚਸ਼ਮਾਹ' (77) ਵਰਗੇ ਕਈ ਸਿਤਾਰੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ।

18. ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ

19 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ 3 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਸਕੇ, ਸਾਡੀ ਤਪੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

19. CDS ਬਿਪਿਨ ਰਾਵਤ ਦਾ ਦਿਹਾਂਤ

ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹਾਦਸੇ ਨੇ 2021 ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਰਦ ਦਿੱਤਾ

ਸਾਲ 2021 ਤੱਕ ਦਰਦ ਭਰੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਈ। 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਕੂਨੂਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੀਫ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ (ਸੀਡੀਐਸ) ਬਿਪਿਨ ਰਾਵਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸਮੇਤ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ 'ਚ ਸਵਾਰ 14 ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ 13 ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਦਕਿ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਗਰੁੱਪ ਕੈਪਟਨ ਵਰੁਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਰੀਬ ਇਕ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਬਿਪਿਨ ਰਾਵਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਵੀ ਸਨ, ਇਸ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆ ਬੈਠਾ।

20. ਵਿੱਕੀ ਕੌਸ਼ਲ ਅਤੇ ਕੈਟਰੀਨਾ ਕੈਫ ਦਾ ਵਿਆਹ

ਵਿੱਕੀ ਕੌਸ਼ਲ ਬਣੇ ਕੈਟਰੀਨਾ ਕੈਫ

ਅਭਿਨੇਤਾ ਵਿੱਕੀ ਕੌਸ਼ਲ ਅਤੇ ਕੈਟਰੀਨਾ ਕੈਫ ਦਾ ਵਿਆਹ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਵਾਈ ਮਾਧੋਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਮੰਗਣੀ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਟਕਲਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਭਰ ਗਰਮ ਰਿਹਾ ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿੱਕੀ ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੈਟਰੀਨਾ ਕੈਫ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਆਇਆ।

21. ਹਰਨਾਜ਼ ਸੰਧੂ ਬਣੀ ਮਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸ

ਹਰਨਾਜ਼ ਸੰਧੂ ਬਣੀ ਮਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸ

13 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਮਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸ 2021 ਦਾ ਤਾਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਰਨਾਜ਼ ਸੰਧੂ ਨੇ ਸਜਾਇਆ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰਨਾਜ਼ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਇਲੀਅਟ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ 70ਵੇਂ ਮਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰਨਾਜ਼ ਸੰਧੂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਭਾਰਤ ਨੇ 21 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1994 ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ਮਿਤਾ ਸੇਨ ਅਤੇ ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ ਲਾਰਾ ਦੱਤਾ ਮਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

