ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਵਿਸ਼ਵ ਹੈਲੋ ਦਿਵਸ (World Hello Day ) ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਜੋਂ ਤਾਕਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੰਚਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਹਿਮਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਹੈਲੋ ਦਿਵਸ ਇੱਕ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਛੁੱਟੀ ਹੈ(World Hello Day is an unofficial holiday) ਜੋ ਅੰਤਰ-ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੰਚਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਵ ਹੈਲੋ ਦਿਵਸ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨ ਵਿਸ਼ਵ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਤਾਕਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਹੈਲੋ ਕਹਿਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ। ਹੈਲੋ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤਾਨਾ ਹੋ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਹੈਲੋ ਕਹਿਣਾ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਹੈਲੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਹਿ-ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਟਪਾਥ ਜਾਂ ਹਾਲਵੇਅ ਵਿੱਚ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਅਜਨਬੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਨਾਲ ਹੈਲੋ ਕਹਿਣਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਚੰਗਿਆਈ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ।