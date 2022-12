ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਜਫਗੜ੍ਹ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ (Najafgarh police station area of Delhi) 'ਚ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਵੀਡੀਓ (Beating of female sub inspector) ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਦੇ ਪਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਵਕੀਲ ਹੈ, 'ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਰਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪਤੀ ਅਕਸਰ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੀਤੀ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੀੜਤਾ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤਰੁਣ ਡਬਾਸ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ (Sister beaten and threatened) ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਦਦ ਦੀ ਅਪੀਲ: ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਨੇ ਨਜਫਗੜ੍ਹ ਥਾਣੇ 'ਚ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਦਦ ਦੀ ਅਪੀਲ (Appeal for protection and help) ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਧੀਕ ਡੀਸੀਪੀ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਨਜਫਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਤਰੁਣ ਡਬਾਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੁਝ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਰੋਹਿਣੀ ਹੈਲੀਪੋਰਟ ’ਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਪੀਸੀਆਰ ਕਾਲ ਕਰ ਕੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕੀ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੋਹਿਣੀ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰੁਣ ਡਾਬਾਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ (Constant death threats) ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਸ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਤਰੁਣ ਡਾਬਾਸ ਆਪਣੇ 15-17 ਗੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ।

ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਟਵੀਟ: ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਡੋਲੀ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ 'ਚ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ 'ਤੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ੍ਰੀ ਤਰੁਣ ਡਾਬਾਸ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਬਰਵਾਲਾ, ਸੈਕਟਰ-36, ਰੋਹਿਣੀ, ਦਿੱਲੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਏ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ (Women president Swati Maliwal) ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਟਵੀਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਦੇ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨਾਲ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਲਈ ਖੁਦ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਰ! ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਔਰਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣਗੀਆਂ?