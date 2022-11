ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ: ਵੀਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਦਾਯੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ (Woman gives birth to a child in a moving roadways bus)ਦਿੱਤਾ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰਾਈਵਰ/ਆਪਰੇਟਰ ਨੇ ਜੱਚਾ-ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਾਦਰੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਡਰਾਈਵਰ ਬੱਸ ਲੈ ਕੇ ਉਥੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ।Baby born in Delhi Roadways bus.Woman gives birth to child in roadways bus.

ਰੋਡਵੇਜ਼ ਬੱਸ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਏਕੇ ਗੌਤਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਬਦਾਊਂ ਡਿਪੂ ਤੋਂ ਬੱਸ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬੰਡਾਊ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਬੱਸ ਵਿੱਚ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਤਰੀ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਬੱਸ ਲਾਲ ਕੁਆਂ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ (ਪੂਜਾ) ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਔਰਤ ਦਾ ਪਤੀ ਧਨੀ ਰਾਮ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਬੱਸ ਨੂੰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।

ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰਾਈਵਰ ਬੱਸ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਸਥਿਤ ਮੋਹਨ ਸਵਰੂਪ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੱਚਾ ਬੱਚਾ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਜੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੱਸ ਡਿੱਬਾਈ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਈ। ਬੱਸ ਵਿਚ ਸਵਾਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਸਨ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਦੋਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਨ।

ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਣੇਪੇ ਦਾ ਦਰਦ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵੀਰਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਜਣੇਪੇ ਦੀ ਦਰਦ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ ਕੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਸ 'ਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸਨ।

