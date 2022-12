ਹਫ਼ਤਾਵਰੀ ਰਾਸ਼ੀਫਲ ( 18 ਤੋਂ 24 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ) : ਅਚਾਰੀਆ ਪੀ ਖੁਰਾਨਾ ਤੋਂ ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਤਾਰੇ

ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਫ਼ਤਾ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੱਸੇਗਾ। ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੀ ਗਤੀ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਹਫ਼ਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਭਕਾਰੀ। ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਕੁੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆਚਾਰੀਆ ਪੀ ਖੁਰਾਣਾ ਦੁਆਰਾ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਰਾਸ਼ੀਫਲ ਦੇ ਉਪਚਾਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਫਤਾ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗਾ। ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਕੁੰਡਲੀ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਾਅ ਇਸ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਕੁੰਡਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਲੱਕੀ ਡੇ-ਕਲਰ-ਉਪਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਣਗੇ। Lucky Day-Colour-Remedies. Weekly rashifal. Weekly horoscope 18 to 24 December acharya khurrana weekly rashifal remedies in punjabi . Saptahik rashifal 18 to 24 december



ਮੇਸ਼ : ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ

ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ

ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਰੰਗ: ਸੰਤਰੀ

ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਦਿਨ: ਵੀਰਵਾਰ

ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਉਪਾਅ: ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦਾਨ ਕਰੋ

ਬ੍ਰਿਸ਼ਚਕ : ਇਸ ਹਫਤੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ।

ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਰਹੇਗਾ

ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਨਾ ਲਓ

ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਰੰਗ: ਕਾਲਾ

ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਦਿਨ: ਬੁੱਧਵਾਰ

ਹਫਤੇ ਦਾ ਉਪਾਅ : ਗੁੜ ਨੂੰ ਚਪਾਤੀ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਓ।

ਮਿਥੁਨ: ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਨ; ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੇ ਹੋਣਗੇ

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ

ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਨਾ ਕਰੋ

ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਰੰਗ: ਭੂਰਾ

ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਦਿਨ: ਸ਼ਨੀ

ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਉਪਾਅ: ਦੁਰਗਾ ਚਾਲੀਸਾ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ

ਕਰਕ: ਇਸ ਹਫਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲੇਗਾ।

ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਵਧੇਗੀ

ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਾ ਦਿਓ

ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਰੰਗ: ਲਾਲ

ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਦਿਨ: ਵੀਰਵਾਰ

ਹਫਤੇ ਦਾ ਉਪਾਅ: ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੱਡੂ ਚੜ੍ਹਾਓ

ਸਿੰਘ: ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ।

ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ

ਕਿਸੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਤੋਂ ਧੋਖੇ ਦਾ ਜੋੜ; ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ

ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਰੰਗ: ਸਲੇਟੀ

ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਦਿਨ: ਮੰਗਲਵਾਰ

ਹਫਤੇ ਦਾ ਉਪਾਅ: ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਤਿਲ ਦਾ ਤੇਲ ਦਾਨ ਕਰੋ

ਕੰਨਿਆ: ਨਵਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ/ਨੌਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ; ਕਿਸਮਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ

ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ

ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ; ਜੋ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ

ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਰੰਗ: ਕੇਸਰ

ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਦਿਨ: ਸੋਮ

ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਉਪਾਅ: ਅਸ਼ਟਲਕਸ਼ਮੀ ਸਟੋਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ TOW ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਇਹ 5 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੌਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹਨ; ਜੋ ਘਰ 'ਚ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਵੇਗੀ

ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਦੂਈ ਸੰਖਿਆ ਪੂਰੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ

ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ

ਹੁਣ ਗੱਲ ਈ-ਮੇਲ ਦੀ

ਸਵਾਲ : ਯੋਗੇਸ਼/11ਮਾਰਚ-1986/ਪਟਿਆਲਾ

ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ; ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਘਰ ਢੁਕਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ

ਜਵਾਬ: ਹੁਣ ਅਗਲੀਆਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ

ਤੁਲਾ : ਅਚਾਨਕ ਕਿਤੇ ਤੋਂ ਰੁਕਿਆ ਪੈਸਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਪਿਤਾ/ਕਿਸੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲੇਗਾ

ਆਪਣੇ ਭੇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੋ

ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਰੰਗ: ਹਰਾ

ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਦਿਨ: ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ

ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਉਪਾਅ: ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ

ਬ੍ਰਿਸ਼ਚਕ: ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲੇਗਾ

ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਿੱਠੀ ਰੱਖੋ

ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਰੰਗ: ਪੀਲਾ

ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਦਿਨ: ਸੋਮ

ਹਫਤੇ ਦਾ ਉਪਾਅ: ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਖੀਰ ਖੁਆਓ।

ਧਨੁ : ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਮਿਲੇਗੀ।

ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਧੇਗਾ

ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੋ; ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰੱਖੋ

ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਰੰਗ: ਗੁਲਾਬੀ

ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਦਿਨ: ਸ਼ਨੀਵਾਰ

ਹਫਤੇ ਦਾ ਉਪਾਅ : ਭਗਵਾਨ ਹਨੂੰਮਾਨ ਨੂੰ ਲਾਲ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਓ।

ਮਕਰ: ਮਕਾਨ/ਵਾਹਨ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰ ਸਕੋਗੇ

ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਵੋ

ਬੇਲੋੜੀ ਬਹਿਸ ਨਾ ਕਰੋ

ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਰੰਗ: ਤਾਂਬਾ

ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਦਿਨ: ਬੁੱਧਵਾਰ

ਹਫਤੇ ਦਾ ਉਪਾਅ : ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਚੰਦਨ ਦਾ ਤਿਲਕ ਲਗਾਓ।

ਕੁੰਭ: ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧੇਗਾ; ਜੋਖਮ ਭਰੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ

ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰੋ

ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਓ; ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਨਾ ਕਰੋ

ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਰੰਗ: ਚਿੱਟਾ

ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਦਿਨ: ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ

ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਉਪਾਅ: 5 ਹਰੀ ਇਲਾਇਚੀ ਨੇੜੇ ਰੱਖੋ

ਮੀਨ: ਅਣਵਿਆਹੇ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਹਫ਼ਤਾ; ਵਿਆਹ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣਗੇ

ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ/ਗਾਰੰਟੀ ਨਾ ਦਿਓ

ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਰੰਗ: ਨੀਲਾ

ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਦਿਨ: ਮੰਗਲਵਾਰ

ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਉਪਾਅ: ਗੁੱਟ 'ਤੇ ਪੀਲਾ ਧਾਗਾ; ਇਸ ਨੂੰ 3 ਗੰਢਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹੋ।

ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਕੁੰਡਲੀ ਸੀ; ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ

ਹੁਣ TOW ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ

TOW

ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 5 ਪੌਦੇ ਹਨ; ਜੋ ਘਰ 'ਚ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਵੇਗੀ

ਘਰ ਦੀ ਉੱਤਰ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਮਨੀ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਓ।

ਘਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਜਾਂ ਗੈਲਰੀ ਵਿਚ ਸਫੈਦ ਪਲਾਸ਼ ਦਾ ਪੌਦਾ ਲਗਾਓ

ਕਨੇਰ ਦਾ ਪੌਦਾ ਘਰ ਦੀ ਪੂਰਬ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਓ।

ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਦਾ ਪੌਦਾ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਕੋਣ (ਦੱਖਣੀ-ਪੂਰਬ ਦਿਸ਼ਾ) ਵਿੱਚ ਲਗਾਓ।

ਹਰਸਿੰਗਾਰ ਜਾਂ ਰਜਨੀਗੰਧਾ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੌਦੇ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ

ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੌਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਵੇਗੀ।

ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੋ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੈਜਿਕ ਨੰਬਰ

225599 ਹੈ

ਦੱਖਣ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਚਿੱਟੇ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਲਾਲ ਪੈੱਨ ਨਾਲ ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਰੱਖੋ

ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਕੁੰਡਲੀ ਸੀ, ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ / ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣੇ ਇਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ; ਅਚਾਰੀਆ ਪੀ ਖੁਰਾਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ

ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ; ਇੱਛਾ; ਮੰਗਦਾ ਹੈ; ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਅੱਗੇ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ; ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ

ਨਮਸਕਾਰ/ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਹਰ ਕਰੇ....