ਬਿਹਾਰ/ਬਘਹਾ: ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਚੰਪਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਗਾਹਾ ਦੇ ਨੌਰੰਗੀਆ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵਿਸਾਖ ਦੇ ਨੌਵੇਂ ਦਿਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ 12 ਘੰਟੇ ਲਈ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ (Villagers Went to forest for one day in Bagaha)। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੰਨਾਟਾ ਛਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਤਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਵੀ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: ਥਾਰੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਦਬਦਬੇ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਨੋਖੀ ਰੀਤ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਵਾਜ਼ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਨੌਮੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੇਵੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕੋਪ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਕਸਰ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਚੇਚਕ, ਹੈਜ਼ਾ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਹਰ ਸਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਨੇ ਇਥੇ ਸਾਧਨਾ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਥਾ: ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਵਾ ਮਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬਾਬਾ ਪਰਮਹੰਸ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਨਵਮੀ 'ਤੇ ਪਿੰਡ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਬੇਰੋਕ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ: ਨਵਮੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲੋਕ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਕੇ ਵਾਲਮੀਕਿ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸਥਿਤ ਭਜਨੀ ਕੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਮਾਂ ਦੁਰਗਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਘੰਟੇ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਘਰ ਪਰਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਤਿਉਹਾਰ ਵਾਂਗ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਘਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਤਾਲਾ, ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ: ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਉਹ ਘਰ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ, ਘਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਕਿਸੇ ਤਿਉਹਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਪਿਕਨਿਕ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਕੋਈ ਪੂਜਾ-ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇਸ ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਪਛਾਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

