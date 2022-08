ਹਿਮਾਚਲ/ਕੁੱਲੂ: ਮਨਾਲੀ ਦੇ ਸੋਲਾਂਗ ਵਿੱਚ 8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੁਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ PWD ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾ (PWD officials held hostage in solang) ਲਿਆ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਝੂਲੇ ਵਾਲੇ ਪੁਲ 'ਤੇ ਬੰਧਕ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਹ ਸੋਲਾਂਗ ਨਾਲਾ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਹੈ ਗੁੱਸਾ-ਦਰਅਸਲ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਲਾਂਗ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਆਰਜ਼ੀ ਪੁਲ (Solang Footbridge Collapse)ਰੁੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ (two teenagers washed away in solang)। ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ (two teenagers drowned in solang)। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਦਰਅਸਲ ਸੋਲਾਂਗ ਨਾਲੇ ’ਤੇ ਬਣੇ ਪੁਲ ਦਾ ਕੰਮ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੁਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਏ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੁਲ ਨਾ ਬਣਨ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾ ਲਿਆ

ਝੁਲਾ ਪੁਲ 'ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾਇਆ-ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਝੁਲਾ ਪੁਲ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਦੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਭੜਕ ਗਿਆ ਅਤੇ ਝੂਲੇ ਵਾਲੇ ਪੁਲ ’ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੋਲੰਗਨਾਲਾ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਝੂਲੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਝੂਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪੀਡਬਲਿਊਡੀ ਦੇ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 3 ਘੰਟੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਧਕ ਬਣਾ ਕੇ (Villagers held two PWD officials hostage) ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰੀਬ 3 ਘੰਟੇ ਝੂਲੇ ਨਾਲ ਲਟਕਦੇ ਰਹੇ।

ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਪਹਿਨਾਈ ਗਈ

ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪਾਈ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਾ - ਦੋਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਐਸਡੀਐਮ ਮਨਾਲੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਠਾਕੁਰ ਵੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਮੰਨ ਗਏ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਝੂਲੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਥੇ ਮੌਜੂਦ ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਬੰਧਕ ਬਣਾਏ ਜੇਈ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਲਾ ਪਹਿਨਾਇਆ।

ਦਰਅਸਲ ਸੋਲਾਂਗ ਨਾਲੇ 'ਤੇ ਬਣੇ ਪੁਲ ਦਾ ਕੰਮ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਲਾਂਗ ਨਾਲੇ ’ਤੇ ਪੱਕਾ ਪੁਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਹਥੇਲੀਆਂ ’ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਗੁਆ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਐਸਡੀਐਮ ਮਨਾਲੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਕੁੱਲੂ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਗਰਗ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

