ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (Indian Railway Management) ਸੇਵਾ ਲਈ ਭਰਤੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦੁਆਰਾ (The exam will be conducted by UPSC) ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਲਵੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਰਵਿਸ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ (IRMSE) ਇੱਕ ਦੋ-ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ - ਇੱਕ ਮੁਢਲੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ: ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ, ਯਾਨੀ IRMS (ਮੁੱਖ) ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਪ੍ਰੀਲੀਮਿਨਰੀ) ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। IRMS (ਮੁੱਖ) ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਸੈੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਲੇਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਪੇਪਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚ 300 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਦੋ ਕੁਆਲੀਫਾਇੰਗ ਪੇਪਰ ਹੋਣਗੇ: ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਗਈ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਪੇਪਰ ਏ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਬੀ। 250 ਅੰਕਾਂ ਲਈ ਵਿਕਲਪਿਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਦੋ ਪੇਪਰ ਹੋਣਗੇ। 100 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਕਲਪਿਕ ਵਿਸ਼ੇ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਅਤੇ ਕਾਮਰਸ ਅਤੇ ਲੇਖਾਕਾਰੀ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਕੁਆਲੀਫਾਇੰਗ ਪੇਪਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਸਿਲੇਬਿਸ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (Syllabus Civil Services Examination) ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ (CSE) ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।

ਆਮ ਉਮੀਦਵਾਰ: CSE ਅਤੇ IRMS (ਮੁੱਖ) ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਆਮ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਕਲਪਿਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵੱਖਰੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁਆਲੀਫਾਇੰਗ ਪੇਪਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਮਾਧਿਅਮ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟਾਂ CSE (ਮੁੱਖ) ਲਈ ਸਮਾਨ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ CSE ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ: IRMSE ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਕਾਮਰਸ ਜਾਂ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਸੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ (Qualification Engineering Commerce or Chartered) ਹੋਵੇਗੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (UPSC) ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਤਮ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਐਸਈ ਅਤੇ ਆਈਆਰਐਮਐਸਈ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਲਿਖਤੀ ਦੌਰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

IRMSE ਨੂੰ CSE ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2023 ਲਈ UPSC ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, CSE (ਪ੍ਰੀਲਿਮ) ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 1 ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ 28 ਮਈ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।