ਗੋਪਾਲਗੰਜ : ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ 'ਨਾਗ ਔਰ ਨਾਗਿਨ ਦੀ ਲਵ ਸਟੋਰੀ' ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਸੱਪ ਆਪਣੇ ਸੱਪ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਗ ਨਾਗਿਨ ਦੀ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਆਪਣੇ ਸੱਪ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ (Snake give up life for her partner) ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਗੋਪਾਲਗੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹੈ।

ਨਾਗ-ਨਾਗਿਨ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀ: ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਗੋਪਾਲਗੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਆਹੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਛੱਪੜ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਲਈ ਜਾਲ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾਗਿਨ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ। ਨਾਗਿਨ ਨੂੰ ਫਸਿਆ ਦੇਖ ਕੇ ਸੱਪ ਵੀ ਉਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਗਿਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਸੱਪ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਾਗਿਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਉਹ ਜਾਲ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਾ ਪਾ ਸਕੀ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਸੱਪ ਨੇ ਛਟਪਟਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਖੁਦ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ।

ਨਾਗਿਨ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੱਪ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਨ: ਆਖਿਰ ਸੱਪ ਨੇ ਉਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜੋ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਗਿਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਪ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੱਪ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਜਨੂੰਨ ਦੇਖ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਾਗ-ਨਾਗਿਨ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੱਪਾਂ ਦੀ ਅਨੋਖੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀ ਭਾਵੁਕ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਇਹ Love Story

ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦਫ਼ਨਾਇਆ: ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਿਆ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਾਗ ਅਤੇ ਨਾਗਿਨ ਨੂੰ ਮੱਛੀਆਂ ਦੇ ਜਾਲ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਗ ਅਤੇ ਨਾਗਿਨ ਦੀ ਅਦਭੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਪਿਆਰ ਕੇਵਲ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਇਸਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ"। ਜੋ ਵੀ ਨਾਗ ਅਤੇ ਨਾਗਿਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

