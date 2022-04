ਪੱਛਮੀ ਚੰਪਾਰਨ: ਪੱਛਮੀ ਚੰਪਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬੇਤਿਆ ਵਿੱਚ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ 2 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਕਾ (Two rupee coin in chest of eight year old girl in Bettiah) ਫਸ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਘਰ-ਘਰ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਿੱਕਾ ਕੱਢਣ ਲਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਚਪਨ ਦੀ ਗਲਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਗਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸਿੱਕਾ: ਦਰਅਸਲ, ਬੇਤਿਆ ਦੇ ਨਰਕਟੀਆਗੰਜ ਦੇ ਨੋਨੀਆ ਟੋਲਾ ਨਿਵਾਸੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸਾਹ ਦੀ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਸਿੱਕਾ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੜਕੀ ਨੇ ਕਰੀਬ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਨਿਗਲ ਲਿਆ ਸੀ। ਬੱਚੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਸ਼ਮਾ ਕੁਮਾਰੀ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਟਾਇਲਟ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਕਾ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਕੀ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਨਿਗਲਿਆ ਸੀ ਸਿੱਕਾ

ਐਕਸ-ਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਖੁਲਾਸਾ:- ਬੱਚੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਛਾਤੀ ਦਾ ਐਕਸਰੇ ਕੀਤਾ। ਐਕਸਰੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਕਾ ਲੜਕੀ ਦੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਬੱਚੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮਦਦ ਦੀ ਬੇਨਤੀ:- ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੜਕੀ ਦਾ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ।

ਬੱਚੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਚਪਨ ਦੀ ਗਲਤੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੀ ਦੀ ਛਾਤੀ 'ਚੋਂ ਸਿੱਕਾ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੜਕੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ।