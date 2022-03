ਰੁਦਰਪ੍ਰਯਾਗ: ਬਾਰਾਂ (12) ਜਯੋਤਿਰਲਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਭਗਵਾਨ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਣ (Doors of Lord Kedarnath) ਦੀ ਮਿਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਹਾਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਣ (Date of opening of Kedarnath gates) ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਓਮਕਾਰੇਸ਼ਵਰ ਮੰਦਰ ਉਖੀਮਠ ਵਿੱਚ ਕੈਲੰਡਰ ਦੀ ਗਣਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਧਾਮ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮਿਤੀ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਭਗਵਾਨ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਪੰਚਮੁਖੀ ਚਲਦੇ ਵਿਗ੍ਰਹਿ ਤਿਉਹਾਰ ਡੋਲੀ ਉਖੀਮਠ ਦਾ ਅੱਜ ਮਹਾਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਓਮਕਾਰੇਸ਼ਵਰ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਰਾਵਲ ਭੀਮਾਸ਼ੰਕਰ ਲਿੰਗ, ਭਗਵਾਨ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਦੇ ਸਰਦ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (Temple Committee Officials), ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਗ ਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮਹਾਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ 'ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਕੋਵਿਡ 19 ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਤਹਿਤ ਪੂਜਾ, ਜਲਾਭਿਸ਼ੇਕ, ਕੀਰਤਨ ਭਜਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭੰਡਾਰਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ।

ਝੋਨਾ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਬਾਗੇਸ਼ ਲਿੰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਾਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਪੰਚਮੁਖੀ ਚੱਲ ਵਿਗ੍ਰਹ ਉਤਸਵ ਡੋਲੀ ਦੇ ਉਖੀਮਠ ਤੋਂ ਕੈਲਾਸ਼ ਲਈ ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੀ ਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਕੁਇੰਟਲ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਮਹਾਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕੇਦਾਰਨਾਥ, ਮਦਮਹੇਸ਼ਵਰ, ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਮੰਦਰ, ਗੁਪਤਕਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਓਮਕਾਰੇਸ਼ਵਰ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਮੁੱਖ ਪੁਜਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ- ਸ਼੍ਰੀ ਐਮਟੀ ਗੰਗਾਧਰ ਲਿੰਗ - ਸ੍ਰੀ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਧਾਮ, ਸ਼ਿਵਸ਼ੰਕਰ ਲਿੰਗ - ਮਦਮਹੇਸ਼ਵਰ ਮੰਦਰ, ਸ਼ਿਵ ਲਿੰਗ - ਓਮਕਾਰੇਸ਼ਵਰ ਮੰਦਰ ਉਖੀਮਠ, ਸ਼ਸ਼ੀਧਰ ਲਿੰਗ - ਸ੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਮੰਦਰ ਗੁਪਤਕਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਬਾਗੇਸ਼ ਲਿੰਗਾ। ਪੁਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ।

ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਮੰਦਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ:

ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਮੰਦਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਰਾਜ ਦੇ ਰੁਦਰਪ੍ਰਯਾਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ (Rudraprayag district in the state of Uttarakhand) ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ ਹੈ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਬਾਰਾਂ ਜਯੋਤਿਰਲਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਰ ਧਾਮ ਅਤੇ ਪੰਚ ਕੇਦਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੰਦਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ।

ਕਤੂਰੀ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ ਪੱਥਰ ਦੇ ਬਣੇ ਇਸ ਮੰਦਰ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜਨਮੇਜੇ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਸਥਿਤ ਸਵਯੰਭੂ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਹੈ। ਆਦਿ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਇਸ ਮੰਦਰ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰਵਾਇਆ।

