ਬੇਗੂਸਰਾਏ: ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਬੇਗੂਸਰਾਏ ਵਿੱਚ ਲਵ ਜਿਹਾਦ (Love Jihad Case In Begusarai) ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਨਾਬਾਲਿਗ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕੋਚਿੰਗ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੁਹੰਮਦ ਆਮਿਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ (Teacher absconded with Minor Girl In Begusarai) ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਰਾਮ ਅਤੇ ਮੁਸਕਾਨ ਖਾਤੂਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨਵਾਂ ਮੋੜ, ਦੋਸਤ ਨਿਕਲਿਆ ਧੋਖਾਬੇਜ਼

ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਨਾਬਾਲਿਗ ਲੜਕੀ: ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਨੀ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਲੜਕੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਵਾਪਸੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਲੜਕੀ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਆਮਿਰ ਤੋਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਮੇਰੀ ਨਾਬਾਲਗ ਧੀ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਲਈ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ। ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੁਲਵਾੜੀਆ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਨਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮੁਹੰਮਦ ਆਮਿਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।"

ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਡਰ: ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਆਮਿਰ ਦੇ ਘਰ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਉਸ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਘਰੋਂ ਲੈ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਬਾਲਗ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ: ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ