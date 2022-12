ਸੂਰਤ— ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸੂਰਤ 'ਚ 41 ਸਾਲਾ ਮਹਿਲਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲੀ ਮਾਂ ਬਣੀ (Single mother made at the age of 41) ਸਗੋਂ ਜੁੜਵਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਸਾਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਸਿੰਗਲ ਮਦਰ ਬਣਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਆਈਵੀਐਫ ਰਾਹੀਂ ਮਾਂ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਇਕ ਬੇਟੇ ਅਤੇ ਇਕ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।(SURAT ENGINEER DAUGHTER BECAME SINGLE MOTHER)

ਡਾ. ਰਸ਼ਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰਤ ਦਾ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਂ ਬਣਨਾ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੂਰਤ ਦੀ ਡਿੰਪਲ ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡਿੰਪਲ ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਸੂਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜੁੜਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕ ਡਿੰਪਲ ਦੇਸਾਈ ਦੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਰਤ ਦੇ ਨਾਨਪੁਰਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸਾਈ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੜਕੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਰੁਪਲ ਦੇਸਾਈ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੂਜੀ ਬੇਟੀ ਡਿੰਪਲ ਆਪਣੇ ਬੁੱਢੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਡਿੰਪਲ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਮਦਰ ਬਣਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੰਗਲ ਮਦਰ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸਮਾਜ ਕੀ ਸੋਚੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਡਿੰਪਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, 'ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।' ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿੰਪਲ ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਰਸ਼ਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਜਾਂ ਆਈਵੀਐਫ ਦੁਆਰਾ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿੰਪਲ ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਈਵੀਐਫ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿੰਪਲ ਦੇਸਾਈ ਲਈ ਹੋਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਡਾਕਟਰੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਉਹ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣ ਗਈ।

