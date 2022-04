ਪਟਨਾ— ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪਟਨਾ 'ਚ ਪਤੀ ਨੇ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੇਟੀ ਦਾ ਕਤਲ (Suicide after killing Wife and Daughter in Patna) ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲ ਗਈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨਕੀ ਪਤੀ ਨੇ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਮਾਮਲਾ ਗਾਰਦਨੀਬਾਗ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸਨਕੀ ਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ 14 ਸਾਲਾ ਧੀ ਨੂੰ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਪਤੀ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਲਈ।

ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਤੀ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਕਤਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਆਰੋਪੀ ਪਤੀ ਰਾਜੀਵ ਆਪਣੀ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਪਤਨੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪਤਨੀ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸਾਰਾ ਗਾਰਦਨੀਬਾਗ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਲੋਨੀ ਸੈਕਟਰ A ਦੇ ਮੋੜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜੀਵ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਟੀ ਸਾਰਾ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ, ਫਿਰ ਪਤਨੀ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਲਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਪਤੀ ਵੱਲੋ ਪਤਨੀ ਤੇ ਬੇਟੀ ਦਾ ਕਤਲ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜਨੂੰਨ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ? ਦਰਅਸਲ, ਰਾਜੀਵ ਦਾ ਵਿਆਹ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੀਵ ਨੇ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਦੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਜੀਵ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਦਾ ਇਹ ਵਿਆਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਨੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤੀਸ਼ ਨਾਂ ਦੇ ਏਅਰਫੋਰਸ ਜਵਾਨ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਰਾਜੀਵ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੋਹਰੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਲਈ।

ਮੌਕੇ ਤੋਂ 1 ਪਿਸਤੌਲ ਅਤੇ 3 ਖੋਲ ਬਰਾਮਦ:- ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਮਾਨਵ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਥਾਣਾ ਗਾਰਡਨੀਬਾਗ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇੱਕ ਪਿਸਤੌਲ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਖੋਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਧੀ ਵੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ।

ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਪੁਲਿਸ: ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਾਜੀਵ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਰਾਜੀਵ ਤੋਂ ਤਲਾਕ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨਾਮਕ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬੇਗੂਸਰਾਏ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਤੀ ਰਾਜੀਵ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਆਸਪਾਸ ਲੱਗੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।