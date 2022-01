ਨਿਊਯਾਰਕ: ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਵਾਲਾ ਓਮੀਕਰੋਨ ਵੈਰੀਐਂਟ (Omicron variant) ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਘੱਟ ਘਾਤਕ (Omicron is not fatal) ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਹਾਲੀਆ ਖੋਜਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਫਰਾਂਸ 'ਚ ਫੁੱਟਿਆ ਕੋਰੋਨਾ ਬੰਬ, ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ 2,32,200 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ

ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੂਹਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਜੀਵਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੋਜ ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੂਪ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ (omicron does not cause as much damage to lungs) ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੱਕ, ਗਲੇ ਅਤੇ ਸਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨੱਕ ਦੀ ਨਲੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਰੀਐਂਟਸ ਨੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁੰਗੜਨ ਅਤੇ ਫੈਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਅਖਬਾਰ ਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਓਮੀਕਰੋਨ ਸਾਹ ਦੀ ਨਾਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਸੰਕਰਮਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਰੂਪ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਘਾਤਕ (omicron is less severe than other variant) ਹੈ।

ਬਰਲਿਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਦੇ ਜੀਵ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਰੋਨਾਲਡ ਇਲਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰੂਪ ਸੰਕਰਮਿਤ ਜੀਵ ਦੇ ਸਾਹ ਦੀ ਨਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਓਮੀਕਰੋਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕੁੱਲ ਸੰਕਰਮਣ ਭਾਰ ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਰ ਵੈਰੀਐਂਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਾਏ ਗਏ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਖੋਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਓਮੀਕਰੋਨ ਡੈਲਟਾ ਵੈਰੀਐਂਟ (omicron is less severe than delta variant) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਡੈਲਟਾ ਵੈਰੀਐਂਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਹਨ। ਓਮੀਕਰੋਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਬੋਤਸਵਾਨਾ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 26,000 ਕੇਸ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਿਸਫੋਟ, 2700 ਦੇ ਪਾਰ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ

ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਵੈਰੀਐਂਟ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਕਰਮਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕੇ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਲਾਗ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।