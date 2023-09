ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਡੀਕੇ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਕਰਨਾਟਕ ਬੰਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ (All schools and colleges in Bangalore closed) ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਨਾ ਦੇਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਉਥੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ।