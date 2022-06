ਸਾਗਰ. ਜੇਕਰ ਇਰਾਦੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋਣ ਤਾਂ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਲਾਚਾਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਬੀਨਾ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਕਰੌਂਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਨੋਦ ਰਜਕ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਜੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਵਿਨੋਦ ਰਜਕ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਦੌੜਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਵਿਨੋਦ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਖੋਜ ਅਤੇ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਰਾਹੀਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਪੋਰਟਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀਆਂ ਹਨ।

ਪਿਤਾ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸੋਨਾ ਬਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ,

ਜੀਵਨ ਭਰ ਸੰਘਰਸ਼: ਵਿਨੋਦ ਰਜਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੌੜਨ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਵਿਨੋਦ ਰਜਕ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਭਰਾ ਸਨ ਅਤੇ 1 ਏਕੜ ਖੇਤੀ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵਿਨੋਦ ਰਜਕ ਆਪਣਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਵਾਂਗ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ।

ਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋਸ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਫਿਰ ਜੋਸ਼ ਭਰਿਆ:- ਭਾਵੇਂ ਵਿਨੋਦ ਰਜਕ ਆਪਣਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਇੱਛਾ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਨੋਦ ਰਜਕ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਸੈਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਵਿਨੋਦ ਰਜਕ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਨੋਦ ਨੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਧੀਆਂ ਲਈ ਦੌੜਨ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।

ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਰਨਿੰਗ ਟਰੈਕ:-ਵਿਨੋਦ ਰਜਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸੁਪਨਾ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਆਸਥਾ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਕਾਜਲ ਦੀ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਏਕੜ ਖੇਤ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਰਨਿੰਗ ਟਰੈਕ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ 'ਤੇ ਧੀਆਂ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਲਗਾਤਾਰ ਅਭਿਆਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਪਰ ਸੀਮਤ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਵਿਨੋਦ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਘਾਟ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਗਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਛੋਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ।

ਸਰੋਤ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮੈਰਾਥਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ:- ਵਿਨੋਦ ਰਜਕ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਮੈਰਾਥਨ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਵਿਨੋਦ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਚਾਰ ਪੁੱਤਰ-ਧੀਆਂ ਮੈਰਾਥਨ ਦੌੜ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਧੀਆਂ ਲਈ ਖੇਡ ਕਿੱਟਾਂ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਸਨ।

ਧੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾ 'ਸਮਾਨਵਯ ਮੰਡਪਮ' ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਨੋਦ ਰਾਜਕ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ। ਬੀਨਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤ-ਓਮਾਨ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਲਿਮਿਟੇਡ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਰਾਥਨ ਦੌੜੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਨੋਦ ਰਾਜਕ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤੇ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੀਨਾ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟਸ ਕਿੱਟ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਮਿਹਨਤ ਰੰਗ ਲਿਆਈ, ਧੀਆਂ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਪੋਰਟਸ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ:- ਵਿਨੋਦ ਰਜਕ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਰੰਗ ਲਿਆਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਆਸਥਾ ਰਜਕ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ 800 ਅਤੇ 3000 ਮੀਟਰ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਕਾਜਲ ਰਜਕ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ 5000 ਮੀਟਰ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਖੇਡ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਨੋਦ ਰਜਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਕੈਡਮੀ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲੇ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਖੋਜ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਨੋਦ ਰਜਕ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਬੇਟੀਆਂ ਜਬਲਪੁਰ, ਸਾਗਰ ਅਤੇ ਭੋਪਾਲ ਤਿੰਨੋਂ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ। ਆਖਰਕਾਰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਰੰਗ ਲਿਆਈ ਅਤੇ 28 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਵਿਨੋਦ ਰਾਜਕ ਦੀਆਂ ਦੋ ਧੀਆਂ ਆਸਥਾ ਅਤੇ ਕਾਜਲ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਪੋਰਟਸ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੋਵੇਂ ਧੀਆਂ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਬਿਹਤਰ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

