ਸ਼ਿਮਲਾ: ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੈਲਾਨੀ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵੀਕੈਂਡ 'ਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ (Shimla Packed With Tourists) ਹੈ। ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀਕੈਂਡ 'ਤੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ (100 Percent Hotels Occupancy In Shimla) ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਰੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਰਟ ਰੋਡ ਨੇੜੇ ਬਣੀ ਲਿਫਟ ਨੇੜੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ (PARKING FULL IN SHIMLA) ਹੈ।

ਸ਼ਿਮਲਾ ਪਹੁੰਚੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਹਨ : ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਹਨ ਸ਼ਿਮਲਾ 'ਚ ਦਾਖਲ (10 thousand vehicles reached Shimla) ਹੋਏ ਹਨ। ਸ਼ਿਮਲਾ, ਕੁਫਰੀ, ਨਰਕੰਡਾ, ਛਾਬੜਾ, ਚਿੰਨੀ ਬੰਗਲਾ, ਨਲਦੇਹਰਾ ਸਮੇਤ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਰਹੀ | ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਮਾਲ ਰੋਡ ਅਤੇ ਰਿਜ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸੈਲਾਨੀ ਸੁਹਾਵਣੇ ਮੌਸਮ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।

ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੈਲਾਨੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸ਼ਿਮਲਾ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੋਏ ਖ਼ੁਸ਼

ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੇ : ਸ਼ਿਮਲਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਿਮਲਾ ਘੁੰਮਣ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦਾ ਮੌਸਮ ਕਾਫੀ ਸੁਹਾਵਣਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ (Tourists in shimla) ਹੈ। ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿੜੇ ਚਿਹਰੇ: ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹੋਟਲ ਵੀਕੈਂਡ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ (100 Percent Hotels Occupancy In Shimla) ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸੈਲਾਨੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਿੰਦਰ ਸੇਠ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿੱਤਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਚੰਗੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੈਲਾਨੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

