ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਾਵਲਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਨਜ਼ਰ(Big lapse in PM Modis security) ਆਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ‘ਨੋ ਡਰੋਨ ਫਲਾਈ ਜ਼ੋਨ’ (The area was declared a no fly zone)ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਓਧਵ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ 3 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰੋਨ ਉਡਾਉਂਦੇ ਦੇਖਿਆ (Saw 3 youths of Ahmedabad flying drones) ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।

PM ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਢਿੱਲ, ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉੱਡਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਡਰੋਨ

ਡਰੋਨ ਫਲਾਈ ਜ਼ੋਨ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੋ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰੋਨ ਫਲਾਈ ਜ਼ੋਨ ਘੋਸ਼ਿਤ (Drone fly zone declared) ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦਿਹਾਤੀ ਐਲਸੀਬੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਡਰੋਨ ਨੂੰ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦਾ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਉਡਾ ਰਹੇ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ (The youth was taken into custody) ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਬੀਡੀਡੀਐਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਡਰੋਨ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਉਤਾਰਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਰਾਧਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਧਾਰਾ 188 ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ : ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਿਕੁਲ ਰਮੇਸ਼ ਪਰਮਾਰ, ਰਾਕੇਸ਼ ਕਾਲੂ ਭਰਵਾੜ ਅਤੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮੰਗੀਲਾਲ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਓਧਵ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 188 ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ (Arrested under 188) ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਰੂਟੀਨ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਲਈ ਡਰੋਨ ਉਡਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨਾਂ ਉੱਤੇ (Ban on drones in the area) ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਸੀ।