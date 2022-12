ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ ਸ਼ਿਰਡੀ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਹੀਰੇ ਨਾਲ ਜੜਿਆ ਤਾਜ ਦਾਨ ਕੀਤਾ

ਸ਼ਿਰਡੀ: ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਿਰਡੀ ਦੇ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਹੀਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੜਿਆ ਸੋਨੇ ਦਾ ਤਾਜ (Donation of diamond crown to Sai Baba) ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਈਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਕਨਰੀ ਸੁਬਰੀ ਪਟੇਲ ਨੇ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਇਹ ਹੀਰੇ ਜੜਿਆ ਸੋਨੇ ਦਾ ਮੁਕਟ (Donated a gold crown studded with diamonds) ਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਟਾਇਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੜਿਆ ਤਾਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੀਮਤ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ: ਇਸ ਸੋਨੇ ਦੇ ਤਾਜ ਦਾ ਭਾਰ 368 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (The weight of 28 lakh rupees crown is 368 grams) ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਆਰਤੀ ਦੌਰਾਨ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਤਾਜ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਮੁਕਟ ਚੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਰੀਘ ਸਾਈਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮੁਕਟ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਿਆ ਦੇ ਮੁਕਟ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨੱਕਾਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਇਹ ਤਾਜ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਆਕਰਸ਼ਕ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਜ ਸਾਈਬਾਬਾ ਟਰੱਸਟ (Taj Saibaba Trust) ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਹੀਰੇ ਦੀ ਚਮਕ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ

