ਪਠਾਨਮਥਿੱਟਾ (ਕੇਰਲ): ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ (Sabarimala Temple Pilgrimage) ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੰਦਰ ਨੇ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ(52 crores earned in 10 days) ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਵਸਵਮ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਨੰਤਗੋਪਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਦਰ ਨੇ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਐਪਮ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ 2.58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਨ। ਅਰਾਵਨਾ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ 23.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਹੁੰਡੀ ਮਾਲੀਏ ਵਜੋਂ 12.73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ।

ਮਾਲੀਆ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ 9.92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (9 crores of income during the period) ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਦੀਆਂ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਪਏ ਸਨ। ਅਨੰਤਗੋਪਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਲੇ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਲੀਆ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚਾਰੇ ਰਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਤਾ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪੋਰਟਲ ਜਾਂ ਸਪਾਟ ਬੁਕਿੰਗ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਜਾਂ ਸਪਾਟ ਬੁਕਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ 27 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ 30 ਦਸੰਬਰ (second phase will reopen on December 30) ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਤਿਉਹਾਰ 'ਮਕਾਰਾ ਵਿਲੱਕੂ' 14 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਆਕਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿੱਖ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਮੁੰਦਰ ਤਲ ਤੋਂ 914 ਮੀਟਰ ਦੀ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਘਾਟ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ 'ਤੇ ਸਥਿਤ, ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ਪਠਾਨਮਥਿੱਟਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੰਬਾ ਤੋਂ ਚਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 41 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤੀਬਰ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਾਲੀ ਧੋਤੀ ਪਹਿਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਤੁਰਦੇ ਹਨ।