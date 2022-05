ਜੈਪੁਰ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਈਨ ਫਲੂ (risk of swine flu after corona) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਵਾਈਨ ਫਲੂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਜੈਪੁਰ 'ਚ ਇਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸਵਾਈਨ ਫਲੂ ਦੇ 32 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ (32 new cases found in Jaipur of swine flu in jaipur) ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਵਾਈਨ ਫਲੂ ਦਾ ਵਾਇਰਸ ਤੇਜ਼ ਗਰਮੀ 'ਚ ਨਾ-ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ 40 ਤੋਂ 45 ਡਿਗਰੀ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਵਾਈਨ ਫਲੂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹੜਕੰਪ ਮੱਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਸਵਾਈ ਮਾਨਸਿੰਘ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਵਾਈਨ ਫਲੂ ਵਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ 2 ਜਾਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਈਨ ਫਲੂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ -19 ਸੰਕਰਮਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧੇ, ਤਾਂ ਸਵਾਈਨ ਫਲੂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੇਸ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਈਨ ਫਲੂ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 21 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ।

ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਜੈਪੁਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵਾਈਨ ਫਲੂ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਈਨ ਫਲੂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਛੂਤ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਵਾਈਨ ਫਲੂ ਦੇ ਕੁੱਲ 56 ਮਰੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 45 ਮਾਮਲੇ ਜੈਪੁਰ ਤੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ

1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇਕੱਲੇ ਜੈਪੁਰ 'ਚ ਸਵਾਈਨ ਫਲੂ ਦੇ 32 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ

33 ਵਿੱਚੋਂ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਈਨ ਫਲੂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਚੀਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਹੈਲਥ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ: ਨਰੋਤਮ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਾਪਮਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਆਮ ਜ਼ੁਕਾਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰੀਜ਼ ਸਵਾਈਨ ਫਲੂ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡਾ: ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਇਰਲ ਰੋਗ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਛੂਤ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਕਰਮਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ 'ਤੇ, ਦੂਜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਈਨ ਫਲੂ ਦੇ ਫੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਖੰਘ, ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਸ਼, ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨੱਕ ਵੱਗਣ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਦਲਿਆ ਸੀ ਫਾਰਮੈਟ: ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਾਲ 2009 ਵਿਚ ਸਵਾਈਨ ਫਲੂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਕਰਮਿਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਇਰਸ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ, ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਦਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜੀਨੋਮ ਸੀਕੁਏਂਸਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਕਿਸ ਸਟ੍ਰੇਨ ਵਿਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਵੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:- ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਨੱਥੂਰਾਮ ਗੋਡਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ