ਰੇਵਾ: ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਕੱਵਾਲ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਂਗਵਾਂ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੀਵਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਉਰਸ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਕੱਵਾਲੀ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੱਵਾਲ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਪਰਵਾਜ਼ ਨੇ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ (FIR registered against Qawwal Sharif Parwaz) ਕਰਵਾਈ ਹੈ।

ਕੱਵਾਲੀ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਵਿਵਾਦਤ ਬਿਆਨ: ਰੇਵਾ ਦੇ ਮਾਂਗਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਉਰਸ ਮੇਲਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਨਵਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਬਰ 'ਤੇ ਚਾਦਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕੱਵਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਸ਼ਰੀਫ ਪਰਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਤੋਂ ਸਨਮ ਵਾਰਸੀ ਨਾਮ ਦੇ ਦੋ ਕੱਵਾਲੀ ਗਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕੱਵਾਲ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ

ਕੱਵਾਲ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵੀ (Qawwal said hindustan will not be known) ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ।

ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਦਰਜ: ਕੱਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਭਰੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਪੰਚੂ ਲਾਲ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਥਾਣਾ ਸਦਰ 'ਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਉਰਸ ਮੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅਤੇ ਕੱਵਾਲ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਪਰਵਾਜ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 153, 502 ਅਤੇ 298 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

