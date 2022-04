ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਟੈਲੀਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ 26 ਅਤੇ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਨਰਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਟੈਲੀਕੌਂਸਲਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 3.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਲੀਕੌਂਸਲਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਟੈਲੀਕੌਂਸਲਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 76 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਈ-ਸੰਜੀਵਨੀ ਓਪੀਡੀ ਟੈਲੀਮੈਡੀਸਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਟੈਲੀਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਗਿਣਤੀ ਈ-ਸੰਜੀਵਨੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​​​ਟੈਕਨਾਲੌਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ, ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਭਾਰੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਈ-ਸੰਜੀਵਨੀ ਪੋਰਟਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ ਅਤੇ 25,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਬ ਟੈਲੀਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਈ-ਸੰਜੀਵਨੀ ਪੋਰਟਲ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਟੈਲੀਮੈਡੀਸਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀ, ਦੇ ਦੋ ਰੂਪ ਹਨ।

ਈ-ਸੰਜੀਵਨੀ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ (AB-HWC) : ਪਹਿਲੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਈ-ਸੰਜੀਵਨੀ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ-ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕੇਂਦਰ (AB-HWC) ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ-ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਡਾਕਟਰ-ਤੋਂ-ਡਾਕਟਰ ਟੈਲੀਮੇਡੀਸਨ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਡਾਕਟਰ-ਤੋਂ-ਡਾਕਟਰ ਟੈਲੀਮੇਡੀਸਨ ਸੇਵਾ ਹੱਬ-ਐਂਡ-ਸਪੋਕ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਸਪੋਕ ਵਿਖੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ (along with a paramedic and a generalist) ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਹੱਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਮਾਹਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹੈ।

ਇਹ ਮਾਡਲ ਸਪੋਕ 'ਤੇ ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਦੁਆਰਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਬ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਤੋਂ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਰਚੁਅਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਈ-ਪ੍ਰਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ IT ਹੁਨਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਭੂਗੋਲ, ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ, ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਦੂਰੀ ਦੁਆਰਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮਾਡਲ 80,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦਿਨ (April 26 and 27) 2.70 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਟੈਲੀਮੇਡੀਸਨ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

E-Sanjeevani OPD : ਇਹ ਇਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਟੈਲੀਮੇਡੀਸਨ ਸੇਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਰੋਗੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਈ-ਸੰਜੀਵਨੀ ਓਪੀਡੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਤਿੰਨ ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਾਉਨਲੋਡਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਂਡਰੌਇਡ ਅਤੇ ਆਈਓਐਸ-ਅਧਾਰਿਤ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨਾਂ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

