ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ 100 ਕਰੋੜ ਟੀਕੇ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। 100 ਕਰੋੜ ਟੀਕੇ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।

ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦਾ ਟਵੀਟ

ਪੀਐਮ ਮੋਦੀਭਾਰਤ ਨੇ ਅੱਜ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ (corona vaccine) ਦੀਆਂ 100 ਕਰੋੜ (100 crore vaccinations) ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ 'ਚ ਕਿਹਾ, " ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨ, ਉੱਦਮ ਅਤੇ 130 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ।ਭਾਰਤ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਵਧਾਈ। ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। "

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਟਵੀਟ

ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, ""ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ100 ਕਰੋੜ ਕੋਵਿਡ -19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਥਾਹ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।"

ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖਿਆ , "ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਉਪਲਬਧੀ ਮੌਕੇ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਅਨੇਕਾਂ ਚੁਨੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਾਰੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਆਹਰ ਅਤੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਕਲਪ ਸੰਕਲਪ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦਾ ਅਭਿਨੰਦਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। "

ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਟਵੀਟ

ਇਸ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਵਧਾਈਆਂ ਭਾਰਤ! ਇਹ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।"

ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦਾ ਟਵੀਟ

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਿਕਾਰਡ 100 ਕਰੋੜ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ, ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਹਾਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ

ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਟੀਕਾਕਰਣ ਮਿਲੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ -19 ਟੀਕੇ ਦੀ ਝਿਜਕ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹੈ।

WHO ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕੀਰਿਆ

ਡਬਲਯੂਐਚਓ (WHO) ਦੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਡਾਕਟਰ ਪੂਨਮ ਖੇਤਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਯੋਗ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, '' ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧਾਈ। ਇੱਕ ਅਰਬ ਕੋਵਿਡ -19 ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ (COVID-19 VACCINE) ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਬੇਹਦ ਅਸਧਾਰਨ ਉਪਲਬਧੀ, ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਅੰਤਰ-ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ, ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਪਿਤ ਯਤਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਡਾ. ਵੀ ਕੇ ਪਾਲ ਦਾ ਬਿਆਨ

ਡਾ. ਵੀ ਕੇ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ 1 ਅਰਬ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾਕਰਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਰਨਾਮਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਥਿਰਤਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। 75% ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ, 25% ਬਾਲਗ ਜੋ ਮੁਫਤ ਟੀਕੇ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ ਅਜੇ ਵੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ 100 ਕਰੋੜ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਕੁੱਝ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ 'ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ' ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ICMR ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਬਿਆਨ

ICMR ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਡਾਕਟਰ ਬਲਰਾਮ ਭਾਰਗਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਬ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ 1/7 ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਟੀਕਾਕਰਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਮੁੱਚਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਫਤ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ।

ਕੋਵਿਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਡਾ: ਆਰਐਸ ਸ਼ਰਮਾ

ਕੋਵਿਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਡਾ: ਆਰਐਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਨ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾ ਕੇ 100 ਕਰੋੜ ਟੀਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੋਵੇ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਰਬ ਟੀਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਖੋਜ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਟੀਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਮੂਹਿਕ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ 'ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ' ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।

16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਟੀਕਾਕਰਣ ਮੁਹਿੰਮ

ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਣ (Corona vaccination) ਮੁਹਿੰਮ ਜਨਵਰੀ 2021 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ (Prime Minister Narendra Modi) ਨੇ 16 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ (National Covid-19 vaccination) ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਕਸਫੋਰਡ ਐਸਟ੍ਰਾਜੇਨੇਕਾ (Oxford AstraZeneca) ਵਲੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (Institute of India) ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਕੋਵੀਸ਼ੀਲਡ (Vaccine Covishield) ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਬਾਇਓਟੈੱਕ (Bharat Biotech) ਦੀ ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ (Emergency for use covacin) ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਈ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਬਣੇ। 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ 2.5 ਕਰੋੜ ਡੋਜ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਟੀਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 52,088 ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 50,056 ਸਰਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਫਤ ਟੀਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ 2,032 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਨ।

ਜਾਣੋ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਸਥਿਤੀ

14 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 97 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ -19 (Covid-19 vaccination) ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 700 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਲਈ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਭਗ 28 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 1.6 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਬਣੇ। 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ 25 ਮਿਲੀਅਨ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਟੀਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 52,088 ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 50,056 ਸਰਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਫਤ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ 2,032 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਨ।

