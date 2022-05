ਰਾਜਸਥਾਨ/ਜੈਪੁਰ: ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਹੇਸ਼ ਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰੋਹਿਤ ਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।

ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੋਹਿਤ 'ਤੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ। ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੱਖਣੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਦਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਥਾਣੇ 'ਚ ਰੋਹਿਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਵਾਈ ਮਾਧੋਪੁਰ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜ਼ੀਰੋ ਨੰਬਰ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮਹਿਲਾ ਥਾਣਾ ਸਵਾਈ ਮਾਧੋਪੁਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਹੇਸ਼ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ (Mahesh Joshi on allegation of rape against his son) ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸੱਚ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਡੂੰਘਾਈ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਹੇਸ਼ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਐਫਆਈਆਰ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਟਕਲਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਟ੍ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਮੰਤਰੀ ਮਹੇਸ਼ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਮੀਡੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਮਹੇਸ਼ ਜੋਸ਼ੀ ਹੀ ਹੋਣਗੇ।

ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੋਹਿਤ ਜੋਸ਼ੀ ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੱਕ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਉਸਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਰੋਹਿਤ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕਾਫੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਰੋਹਿਤ 'ਤੇ ਸਵਾਈ ਮਾਧੋਪੁਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਜੈਪੁਰ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਰੋਹਿਤ 'ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਹੇਸ਼ ਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਾਰਨ ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਰੋਹਿਤ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਹੇਸ਼ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 376, 328, 312, 366, 377, 506 ਅਤੇ 509 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਵਾਈ ਮਾਧੋਪੁਰ ਨੂੰ ਖੋਜ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

