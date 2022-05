ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼/ਰਾਜਗੜ੍ਹ: ਜੀਰਾਪੁਰ ਦੇ ਇਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਦਲਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜਲੂਸ 'ਤੇ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟਣਾ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾ ਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਦਲਿਤ ਲਾੜੇ ਦੇ ਜਲੂਸ 'ਤੇ ਪਥਰਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 21 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਮਾਲ ਸਟਾਫ਼, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਪੋਕਲੇਨ ਮਸ਼ੀਨ ਸਮੇਤ ਜੇਸੀਬੀ ਮਸ਼ੀਨ ਰਾਹੀਂ 8 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ।

ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਤ 'ਤੇ ਪਥਰਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਚਲਾਏ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜੀਰਾਪੁਰ ਥਾਣਾ ਇੰਚਾਰਜ ਪ੍ਰਭਾਤ ਗੌੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੋਂ 38 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜੀਰਾਪੁਰ ਕਸਬੇ 'ਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 11 ਵਜੇ ਲਾੜੇ ਦਾ ਜਲੂਸ ਇਕ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡੀ.ਜੇ. ਜਸ਼ਨ. ਘੰਟੀ ਵਜਾਉਣ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇਤਰਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲੂਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੰਗੀਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਲੂਸ ਇਕ ਮੰਦਰ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੰਗੀਤ ਵਜਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਲੂਸ 'ਤੇ ਪਿੱਛਿਓਂ ਪਥਰਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਪੁਲਿਸ ਨੇ 6 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ : ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਾੜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 6 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੀ ਧਾਰਾ 294, 336 ਅਤੇ 506 ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੀਰਾਪੁਰ ਥਾਣਾ ਇੰਚਾਰਜ ਪ੍ਰਭਾਤ ਗੌੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਤਹਿਤ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਸੰਗੀਤ ਵਜਾਉਣ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਦਬੰਗਸ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ: ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਡੀਜੇ ਸੰਗੀਤ ਉਸਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ 'ਚ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲਾੜੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਡੀਜੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵਜਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

