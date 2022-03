ਪੱਛਮੀ ਚੰਪਾਰਨ (ਵਾਲਮੀਕੀਨਗਰ): ਵਾਲਮੀਕਿ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ (Valmiki Tiger Reserve) ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਤ ਵਾਲਮੀਕੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਵਿਚਰਣ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ 'ਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਸਮੇਤ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਕਦੇ ਭਾਲੂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਚੀਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਲਤੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਵਾਲਮੀਕੀਨਗਰ ਦੇ ਟੀਨਾ ਸ਼ੈੱਡ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਅਜਗਰ (python capture on camera in Valmiki Nagar) ਨੇ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ (python trying to swallow a goat in Valmiki Nagar) ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਗਰ ਕਰੀਬ 13 ਤੋਂ 14 ਫੁੱਟ ਲੰਬਾ ਸੀ।

ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਜਗਰ ਨੇ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ

ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਈਟਸ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ (python goat swallow video) ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਸ਼ ਉੱਡ ਜਾਣਗੇ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਨੰਬਰ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਵਿਨੋਦ ਥਾਪਾ ਦਾ ਲੜਕਾ ਟੀਨਾ ਸ਼ੈੱਡ ਵਿੱਚ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਰਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਇਆ ਸੀ। ਝਾੜੀਆਂ 'ਚ ਲੁਕੇ ਅਜਗਰ ਨੇ ਬੱਕਰੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਚੀਕ ਸੁਣ ਕੇ ਉਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਬੱਕਰੀ ਅਜਗਰ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਅਜਗਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਜਗਰ 'ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਅਤੇ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟੇ। ਅਜਗਰ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ।

ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਜਗਰ

ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਹੌਲ

ਪੱਛਮੀ ਚੰਪਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਵਾਲਮੀਕਿ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ (Valmiki Tiger Reserve) ਦੇ ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਅਕਸਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਸਰਸਵਤੀ ਪੂਜਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ (5 ਫਰਵਰੀ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਜਗਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 20 ਫੁੱਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਅਜਗਰ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੁੱਧਵਾਰ (2 ਫਰਵਰੀ) ਨੂੰ ਰਾਮਨਗਰ 'ਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੋ ਅਜਗਰ ਮਿਲੇ ਹਨ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਘਰ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਭਾਲੂ ਨੇ ਔਰਤ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਿੱਛ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੁਸਲਿਮ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਨਾਲ ਹਿਜਾਬ ਦਾ ਸਬੰਧ?