ਫਤਿਹਾਬਾਦ: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਤੋਂ ਤੀਜੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ (punjab police arrested one more suspect) ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਵਿੰਦਰ ਉਰਫ ਕਾਲਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੂਸੇਹਾਲੀ ਤੋਂ (Punjab Police Arrest Devendra Kala From Fatehabad) ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਦਵਿੰਦਰ ਉਰਫ ਕਾਲਾ 'ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ 2 ਹੋਰ ਆਰੋਪੀਆਂ ਕੇਸ਼ਵ ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਤੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਆਰੋਪ ਹੈ, ਜੋ 16 ਅਤੇ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵੇਂ ਦਵਿੰਦਰ ਕਾਲਾ ਦੇ ਘਰ ਰੁਕੇ, ਕੇਸ਼ਵ ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵਿੱਚ, ਕੇਸ਼ਵ ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਬੋਲੇਰੋ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸਨ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗਾਇਕ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਸ਼ਵ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ 2 ਗੈਂਗਸਟਰ ਅੰਕਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਆਵਰਤ ਫੌਜੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।

ਦਰਅਸਲ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਬੋਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਇਸ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ 2 ਬਦਮਾਸ਼ ਅੰਕਿਤ ਜਾਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਿਆਵਰਤ ਫੌਜੀ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਭਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਚਰਨਜੀਤ ਤੇ ਕੇਸ਼ਵ ਵੀ ਇੱਕੋ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸਨ।

ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ - ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਐਤਵਾਰ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਤਲ ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਨੀ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਤੀਆ ਚੁੰਗੀ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੋਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਬੋਲੈਰੋ ਕਾਰ ਹੰਸਪੁਰ ਰੋਡ ਰਾਹੀਂ ਹੰਸਪੁਰ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਬੋਲੈਰੋ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਰੇਕੀ ਲਈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ- ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਿਰਦਾਨਾ ਤੋਂ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪਵਨ ਅਤੇ ਨਸੀਬ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕਾਂਡ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਹੈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬੋਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਨਸੀਬ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਰਾਵਤਸਰ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਭਿਰਡਾਨਾ ਵਾਸੀ ਨਸੀਬ ਨੇ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਦੇ ਰਤੀਆ ਚੁੰਗੀ ਵਿਖੇ ਚਰਨਜੀਤ ਅਤੇ ਕੇਸ਼ਵ ਨੂੰ ਬੋਲੈਰੋ ਕਾਰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਚਰਨਜੀਤ ਇਸ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਚਲਾ ਗਿਆ।

ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਥਿਊਰੀ - ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਇੱਕ ਬੋਲੈਰੋ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਕਾਰ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚਰਨਜੀਤ ਅਤੇ ਕੇਸ਼ਵ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇਵੇਂਦਰ ਉਰਫ਼ ਕਾਲਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਵਿੰਦਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਸ ਕੰਬੋਜ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ ਕੇਸ਼ਵ ਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਕਾਲਾ ਦੀ ਦੋਸਤੀ - ਦਵਿੰਦਰ ਕਾਲਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2012 'ਚ ਉਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੇਸ਼ਵ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕੇਸ਼ਵ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸ਼ਵ ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਦੋਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਚਾਹ ਪੀਣ ਆਏ ਸਨ। ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ।

ਜਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ 5 ਜੂਨ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਆਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦੇਵੇਂਦਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਦੇ ਸਦਰ ਥਾਣੇ 'ਚ 6 NDPS ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਵਿੰਦਰ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 2 ਕਿਲੋ ਅਫੀਮ ਦਾ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੈ।

