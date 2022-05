ਜੋਧਪੁਰ: ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਲੌਰੀ ਗੇਟ ਚੌਰਾਹੇ 'ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ ਚੌਰਾਹੇ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਬਾਲ ਮੁਕੰਦ ਬਿਸਾ ਦੇ ਬੁੱਤ 'ਤੇ ਝੰਡਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਚੌਰਾਹੇ 'ਤੇ ਈਦ ਦੇ ਬੈਨਰ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਈਦ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਲਈ ਚੌਰਾਹੇ ਤੱਕ ਲਾਊਡਸਪੀਕਰ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ (Protest against loudspeakers at Jalori Gate) ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਝੰਡੇ ਅਤੇ ਬੈਨਰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ (Tension on eid in Jodhpur) ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੌਰਾਹੇ 'ਤੇ ਕਈ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਅਤੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਹੋਈ। ਭੀੜ ਨੇ ਲਾਊਡਸਪੀਕਰ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ।

ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਠੱਪ: ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਜੋਧਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਲਸੂਬਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਈਦਗਾਹ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭਾਰੀ ਤੈਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੁਫ਼ਤੀ ਆਜ਼ਮ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ।

ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਅਤੇ ਬੈਨਰ ਲਾਉਣ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੰਗਾਮਾ, ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਠੱਪ

ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸਖ਼ਤੀ : ਵਧਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਠੀਆਂ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਜਲੌਰੀ ਗੇਟ ਤੋਂ ਈਦਗਾਹ ਰੋਡ ਤੱਕ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ ਗਏ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਜਾਬਤਾ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਖਮੀ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਸਮੇਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਪਥਰਾਅ ਕੀਤਾ।

ਲਾਊਡਸਪੀਕਰਾਂ, ਝੰਡਿਆਂ 'ਤੇ ਗੁੱਸਾ: ਈਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਦਗਾਹ 'ਚ ਅੰਤਿਮ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਈਦਗਾਹ ਜਲੌਰੀ ਗੇਟ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਈਦ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਲੌਰੀ ਗੇਟ ਦੇ ਚੌਰਾਹੇ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਝੰਡੇ, ਬੈਨਰ ਅਤੇ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਧਾਈ ਗਈ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਭੀੜ ਹੋਰ ਵਧਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਝੰਡੇ, ਬੈਨਰ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੂਜਾ ਧਿਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ: ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਲੌਰੀ ਗੇਟ 'ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਬਿਸਾ ਦਾ ਬੁੱਤ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਈਦ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦ ਟਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਝੰਡੇ ਅਤੇ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਅੱਗ ਫੜ ਲਈ। ਅਹਿਤਿਆਤ ਵਜੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਅਖਿਲੀਆ ਚੌਕ, ਸੋਜਤੀ ਗੇਟ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਜਲੌਰੀ ਗੇਟ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਡੀਸੀਪੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ|

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਤਪਾਏ ਗੁਆਂਢੀ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ