ਕੇਰਲ: ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੀ-ਵੈਡਿੰਗ ਅਤੇ ਪੋਸਟ-ਵੈਡਿੰਗ ਸ਼ੂਟ ਦਾ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। (craze of pre-wedding and post wedding shoot in kerala) ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਕਾਰਨ ਹਾਦਸੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ (accidents due to pre-wedding and post-wedding shoot in kerala) ਹਨ।

ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਕੇਰਲ ਦੇ ਕੋਝੀਕੋਡ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕੁਟੀਆਡੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਨਵ-ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੋੜਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ (newly wed youth drowned in a river in kozhikode kerala) ਗਿਆ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਪਤਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਬਚੀ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਾਲ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਾਡਿਆਨਗੜ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਰੇਜ਼ਿਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕਾਰਤਿਕਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਦੂਜੇ ਜੋੜੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਵਿਆਹੇ ਜੋੜੇ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਨੇ ਕੁਟੀਆਦੀ ਨਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਰੇਜ਼ਿਲ ਅਤੇ ਕਾਰਤਿਕਾ ਦਾ ਫੋਟੋਸ਼ੂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਨਦੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਹਾਅ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚ ਲਿਆ।

ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਤੈਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਨਦੀ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ।

ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਰੇਜ਼ਿਲ ਦੀ ਜਾਨ ਤਾਂ ਬਚ ਗਈ ਪਰ ਕਾਰਤਿਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੇਜ਼ਿਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਲਾਬਾਦ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

