ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ (PM Narender Modi) ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਡਨੀ ਡਾਇਲਾਗ (Sydney Dialogue)ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ (Digital Age) ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਸ਼ਾਸਨ, ਨੈਤਿਕਤਾ, ਕਾਨੂੰਨ, ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ. ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

"ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਨੇਤਾ (Digital Leader) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਸਾਡੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਦਮ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੀਤ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

'ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਕਾਸ (India's technology development) ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ' ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, "ਇੱਕ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਸੂਚਨਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 1.3 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀਆਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਡਿਜੀਟਲ (1.3 Billion Indians have unique digital identity) ਪਛਾਣ ਹੈ। ਅਸੀਂ 600,0000 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ (6000000 Villages are on broadband connectivity) ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕੁਸ਼ਲ ਭੁਗਤਾਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਯੂਪੀਆਈ (UPI) ਬਣਾਇਆ ਹੈ। 800 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, 750 ਮਿਲੀਅਨ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨਸ 'ਤੇ ਹਨ।"

ਦੂਜੇ ਪਰਿਵਰਤਨ 'ਤੇ, ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ "ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ, ਲਾਭਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਮੇਤ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।" "ਤਿੰਨ, ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਯੂਨੀਕੋਰਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ," ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ।

ਚੌਥਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਉਦਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਰਿਵਰਤਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ 5ਜੀ ਅਤੇ 6ਜੀ ਵਰਗੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ; ਭਾਰਤ ਨਕਲੀ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ," ।

ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਲਈ, ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ; ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧਾਰ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ; ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਖੁਫੀਆ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨਾ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ। ; ਜਨਤਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ; ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ; ਅਤੇ, ਡੇਟਾ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਮਾ-ਪਾਰ ਵਹਾਅ ਲਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਵਪਾਰ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਭਲੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੋ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋ-ਮੁਦਰਾ ਜਾਂ ਬਿਟਕੋਇਨ ਨੂੰ ਲਓ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਸ 'ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।"

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸੰਬੋਧਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਕਾਟ ਮੌਰੀਸਨ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਸਿਡਨੀ ਡਾਇਲਾਗ 17 ਤੋਂ 19 ਨਵੰਬਰ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਰਣਨੀਤਕ ਨੀਤੀ ਸੰਸਥਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ।

