ਨਿਊਯਾਰਕ (ਅਮਰੀਕਾ): ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਫਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਬਾਇਓਐਨਟੈਕ, ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕੇ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

"Pfizer Inc ਅਤੇ BioNTech SE ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ US Food and Drug Administration (FDA) ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ Pfizer-BioNTech COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰ (EUA) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਲਿੰਗ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ (6 months to <5 years of age) ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ Pfizer-BioNTech ਵੈਕਸੀਨ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਪਹਿਲਾ COVID-19 ਟੀਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। Pfizer ਅਤੇ BioNTech ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ EUA ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਫਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਲਬਰਟ ਬੋਰਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ, ਐਫ ਡੀ ਏ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਆਪਸੀ ਟੀਚਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਉਗੁਰ ਸਾਹੀਨ MD CEO ਅਤੇ BioNTech ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਉਮਰ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਮਲਟੀਪਲ ਕਲੀਨਿਕਲ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਸਲ-ਸੰਸਾਰ ਅਧਿਐਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਕੂਲ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਸਾਹੀਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਅਤੇ ਲਾਗ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਾਂ।