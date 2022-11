ਚੇਨਈ:ਮਰੀਨਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਿਨਾਰੇ ਅਤੇ ਬੀਚ ਪਹੁੰਚ ਸੜਕ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਲੱਕੜ (wooden ramp connecting the beach access road) ਦੇ ਰੈਂਪ, ਵ੍ਹੀਲਚੇਅਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਪਾਹਜ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੋਂ ਲਈ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਡੀਐਮਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਉਧਯਨਿਧੀ ਸਟਾਲਿਨ ਦੁਆਰਾ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

3 ਮੀਟਰ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਵਾਲਾ ਰੈਂਪ: 263 ਮੀਟਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਅਤੇ 3 ਮੀਟਰ ਦੀ (263 meters in length and 3 meters in width) ਚੌੜਾਈ ਵਾਲਾ ਰੈਂਪ, "ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਲੱਕੜ" ਸਮੇਤ ਕਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਲੱਕੜ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ 1.14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰੈਂਪ ਉੱਤੇ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਨੇ ਵ੍ਹੀਲਚੇਅਰ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਬੀਚ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਭਿੱਜ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ |

ਲੱਕੜ ਦਾ ਰੈਂਪ: "ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਲੱਕੜ ਦਾ ਰੈਂਪ ਸਿਰਫ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਦਿਵਸ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੰਗ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਦਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ( dream of the amputees has now come true) ਹੁਣ ਸਾਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਨਈ ਨਿਗਮ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸੰਤ ਨਗਰ ਬੀਚ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਰੈਂਪ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਰੈਂਪ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਰੈਸਟਰੂਮ ਅਤੇ ਡਰੈਸਿੰਗ ਰੂਮ (Permanent restrooms and dressing rooms) ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਵ੍ਹੀਲਚੇਅਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਸੰਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।'' ਅਪਾਹਜ ਸਤੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਥਾਈ ਰੈਂਪ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਚੇਨਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੀਤਾ ਅਪਾਹਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਾਹਜ ਲੋਕ ਇਸ ਲੱਕੜ ਦੇ ਰੈਂਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ।