ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ. ਬਾਦਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰਦਰਾਜ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਹਨ (S. Badal is veteran most leader of India) ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਬਣੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ 2022 ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਾਲਣਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਿਕਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਬਾਬਾ ਬੋਹੜ ਹਨ ਬਾਦਲ (Badal is a banyan tree of politics) ਸ਼ਿੱਖ ਆਗੂ (Sikh Leader) ਵੀ ਹਨ ਸ. ਬਾਦਲ।

ਨਿਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ:

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, (ਜਨਮ 8 ਦਸੰਬਰ, 1927, ਪਿੰਡ ਅਬੁੱਲ ਖੁਰਾਣਾ ਨੇੜੇ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਭਾਰਤ), ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋ (1996-2008) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ- ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ, ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਖੇਤਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (SAD) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ (ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ) ਵਜੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ (1970-71, 1977-80, 1997-2002, 2007-12, ਅਤੇ 2012-17)। ਉਹ 1947 ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਚੁਣੇ ਗਏ। 1957 ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ (ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦਾਂ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਹਨ।

ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਿਛੋਕੜ:

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਜਨਮ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀ.ਏ. ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਲਾਹੌਰ (ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ) ਦੇ ਫਾਰ ਮੈਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸ੍ਰੀ ਮਤੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਬੇਟਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੇਟੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੈਰੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹੋਇਆ।

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ:ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਬਾਬਾ ਬੋਹੜ

ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਫਰ:

1967 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹ 1969 ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਏ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਾਰਟੀ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਦਲ ਨੂੰ 1969 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2012 ਤੱਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ-ਇਕੋ-ਇਕ ਅਪਵਾਦ 1992 ਵਿਚ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ-ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਨਵੇਂ ਰਾਜ ਅਧੀਨ ਸੀ। 1977 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ (ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ) ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਬਾਦਲ ਦਾ ਕੌਮੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸੰਖੇਪ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।

ਅੰਦੋਲਨ:

ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ 1975-77 ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਖਿੱਚ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਲਈ ਸਿੱਖ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਧੇਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਰ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪੰਨੇ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1985 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਵਾਪਸ ਜਿੱਤ ਲਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।

ਸਿਆਸੀ ਸਫਰ

ਲੰਮਾ ਰਿਹਾ ਸਿਆਸੀ ਸਫਰ:

ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ-ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੌਰ (1987-92) ਅਤੇ 1992 ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਹੇ ਅਤੇ 1996 ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੱਡੀ ਬਹੁਮਤ ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ 2002 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ।

ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਜੁਗਤ:

2007 ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਚੋਣਾਂ ਲਈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ; ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 2012 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਗੱਠਜੋੜ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਬਾਦਲ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਵਾਰ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣੇ-ਇਹ ਉਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 1970 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2008 ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਲਈ ਸੀ। 2012 ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ।

ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਗੂ ਰਹੇ ਹਨ ਬਾਦਲ:

ਆਪਣੇ ਲੰਮੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਰੀਅਰ ਦੌਰਾਨ, ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੱਧਮ, ਸਮ-ਗੁੱਲੇ, ਅਤੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਵਿਵਾਦ ਰਹਿਤ ਰਹੇ ਹਨ। 2003 ਵਿੱਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਆਖਰਕਾਰ 2010 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵਜੋਂ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ:

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵਜੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਵ ਉੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ’ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਬਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਲ ਸ. ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਸੇ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਾਰਨ ਹੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ 26 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਵ ਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਥਾਪਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ. ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੋ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸ. ਬਾਦਲ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ।

