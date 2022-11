ਦਾਰਜੀਲਿੰਗ: ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ (Darjeeling region along India China border) ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਪੈਰਾਟ੍ਰੋਪਰ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਫੌਜੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਘਿਆਲ ਵਜੋਂ (The deceased soldier was identified as Laghyal) ਹੋਈ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਰਾਵਾਂਗਲਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਰਾਟਰੂਪਰ 6 ਵਿਕਾਸ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ।ਲਘਿਆਲ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਉਚਾਈ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 200 ਤੋਂ 250 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ।

ਪਹਾੜੀ ਖਾਈ: ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਦੇ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਦੀ ਸੱਜੀ ਕਲਿੱਪ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ ਪਰ ਖੱਬਾ ਕਲਿੱਪ (The right clip opened but the left clip got stuck) ਫਸ ਗਿਆ। ਲਘਿਆਲ ਪਹਾੜੀ ਖਾਈ ਵਿਚ ਸਿੱਧਾ ਡਿੱਗ ਗਿਆ (Laghiyal fell directly into the mountain ditch) ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।ਫਿਰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਹਾਦਸੇ ਬਾਰੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਕੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ 71 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੰਡੇ

ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼: ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਦੀ ਕੰਘੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਤੋਂ ਮਦਦ (Seek help from Indian Army) ਮੰਗੀ। ਫਿਰ ਫੌਜ ਨੇ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਜੰਗਲ 'ਚੋਂ ਲਹੂ-ਲੁਹਾਨ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ।ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਉੱਤਰੀ ਬੰਗਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਬੂਤ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ