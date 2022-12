ਪੰਨਾ: ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਨਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਦਰੱਖਤ ਦੀ ਫਾਹੀ ਵਿੱਚ ਲਟਕਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਬਾਲਗ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਘ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ (Tiger died under suspicious circumstances) ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬਾਘ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ (The tiger died due to hanging) ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। STF ਟਾਈਗਰ ਟੀਮ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਹੜਕੰਪ (Confusion in the Forest Department) ਮਚ ਗਿਆ ਹੈ।

ਟਾਈਗਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦਰੱਖਤ 'ਤੇ ਲਟਕਦੀ ਮਿਲੀ

ਡਾਗ ਸਕੁਐਡ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 2009 ਵਿੱਚ ਪੰਨਾ ਵਿੱਚ ਬਾਘ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋ (Tigers in Panna were completely destroyed) ਗਏ ਸਨ। ਬਾਘਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਟਾਈਗਰ ਰੀਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਟਾਈਗਰ ਰੀਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਬਾਘਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਬਾਘ ਮਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ, ਪੰਨਾ 'ਚ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਘ ਦੀ ਦਰੱਖਤ ਨਾਲ ਲਟਕਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਹੋਈ ਮੌਤ ਤੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨ ਹੈ। ਡੌਗ ਸਕੁਐਡ ਨੇ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮੌਤ 'ਤੇ ਸਵਾਲ, ਬਾਘ ਨੇ ਦਰੱਖਤ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲਟਕਾਈ ਫਾਹਾ: ਉੱਤਰੀ ਵਣ ਮੰਡਲ ਦੇ ਪੰਨਾ ਰੇਂਜ (Under the page range of Northern Forest Division) ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਵਿਕਰਮਪੁਰ ਦੇ ਤਿਲਗਵਾ ਬੀਟ 'ਚ ਬਾਘ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਤਖਤੇ ਨਾਲ ਲਟਕਦੀ ਮਿਲੀ। ਵਿਕਰਮਪੁਰ ਨਰਸਰੀ ਨੇੜੇ ਇਸ ਬਾਘ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੜਕੰਪ ਮੱਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬਾਘ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਸੀਐਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, 2 ਸਾਲ ਦੇ ਨਰ ਬਾਘ ਦੀ ਮੌਤ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਮੌਤ ਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਘ ਦਰੱਖਤ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਟੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਬਾਘਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਤ ਪੰਨਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਮੌਜੂਦ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ।

