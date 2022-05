ਬਿਹਾਰ/ਕਟਿਹਾਰ: ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (Education Department of Bihar) ਅਕਸਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕਟਿਹਾਰ ਦਾ ਇਕ ਸਕੂਲ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬਲੈਕਬੋਰਡ ਦੀ ਅਨੋਖੀ ਵੰਡ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਬਲੈਕਬੋਰਡ 'ਤੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ੇ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ (One Balckboard and Two diffrent Class in Katihar)। ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੱਦ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬਲੈਕਬੋਰਡ ਦੀ ਵੰਡ: ਮਾਮਲਾ ਆਦਰਸ਼ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਕਟਿਹਾਰ (Adarsh Middle School Katihar) ਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਇੱਕੋ ਬਲੈਕਬੋਰਡ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਬਲੈਕਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਦੋ ਅਧਿਆਪਕ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਤੀਜਾ ਅਧਿਆਪਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

'ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲਾਸਰੂਮ ਨਹੀਂ': ਆਦਰਸ਼ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਰਦੂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਧਿਆਪਕ ਇੱਕੋ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਦੋਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਲੈਕਬੋਰਡ ਦੇ ਅੱਧੇ ਪਾਸੇ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਰਦੂ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਹਿੰਦੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਉਰਦੂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ: ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਕਟਿਹਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਮੇਸ਼ਵਰ ਗੁਪਤਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਦਰਸ਼ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਉਰਦੂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਮਰਾ ਲੈ ਕੇ ਉਰਦੂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਬਲੈਕਬੋਰਡ ’ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮਨਿਹਾਰ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਉਰਦੂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ 2017 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਚੌਧਰੀ ਆਦਰਸ਼ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਆਜ਼ਮਪੁਰ ਗੋਲਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਉਰਦੂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਕਮਰੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।

